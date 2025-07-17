Приказ МОН о дистанционном образовании могут отменить, - Федоров. ВИДЕО
Приказ Минобразования о дистанционном обучении отменен в пятницу.
Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет - за Covid, полномасштабную войну - будем искать этот путь", - сказал он.
Ранее в МОН объяснили, что приказ №1112 утверждает новые правила по наполняемости дистанционных классов. Минимальное количество учеников в дистанционном классе - 20. Впрочем, учредители школ могут уменьшить это количество до 10 учеников - для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины, а также до 15 учеников - для учреждений в других городах.
Таким образом, школы с меньшими дистанционными классами могут потерять возможность их содержать.
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Якщо їх позбавити такої можливості - ці люди для України вже точно будуть втрачені...
Коли про то дебільне офлайн говорить якийсь трудовик чи вчитель фізультури то ще зрозуміло. Але коли цілий міністр аж цифрової трансформації?! Курва, де ж вас дебілів таких там поназбирували?
Офлайн/offline - лінія вимкнута, зв`язку нема... Як ви придурки дітей таким чином вчити збираєтесь? От коли вони і не бачать і не чують?
А може все значно простіше? Традиційний урок в класі, коли і учні і вчитель в одному приміщенні? Офлайн тут яким боком?
Камера стоп! Дубль два!