Приказ МОН о дистанционном образовании могут отменить, - Федоров. ВИДЕО

Приказ Минобразования о дистанционном обучении отменен в пятницу.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет - за Covid, полномасштабную войну - будем искать этот путь", - сказал он.

Ранее в МОН объяснили, что приказ №1112 утверждает новые правила по наполняемости дистанционных классов. Минимальное количество учеников в дистанционном классе - 20. Впрочем, учредители школ могут уменьшить это количество до 10 учеников - для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины, а также до 15 учеников - для учреждений в других городах.

Таким образом, школы с меньшими дистанционными классами могут потерять возможность их содержать.

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