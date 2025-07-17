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Приказ МОН о дистанционном образовании могут отменить, - Федоров. ВИДЕО

Приказ Минобразования о дистанционном обучении отменен в пятницу.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет - за Covid, полномасштабную войну - будем искать этот путь", - сказал он.

Ранее в МОН объяснили, что приказ №1112 утверждает новые правила по наполняемости дистанционных классов. Минимальное количество учеников в дистанционном классе - 20. Впрочем, учредители школ могут уменьшить это количество до 10 учеников - для учреждений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины, а также до 15 учеников - для учреждений в других городах.

Таким образом, школы с меньшими дистанционными классами могут потерять возможность их содержать.

Читайте: "Школа офлайн": Минобразования внедряет комплексную политику для возвращения 300 000 учеников к очному обучению

Автор: 

Федоров Михаил (517) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+13
Знаю багато з тих, хто виїхав, діти яких навчаються за місцем проживання за кордоном у місцевих школах і віддалено в українських, щоб не втрачати зв'язок з Україною і мати шанс на повернення.
Якщо їх позбавити такої можливості - ці люди для України вже точно будуть втрачені...
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17.07.2025 10:46 Ответить
+7
будемо шукати цей шлях. Самураю важливий шлях, а не ціль.
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17.07.2025 10:55 Ответить
+6
А СН в курсі, що в Україні йде страшна, макабрична війна. а в Запоріжжі до ЛБЗ-20 км?! Студенти (дяді і тьоті) сидять вдома, а малі діти повинні ходити до школи під КАБами, шахедами та ракетами!
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17.07.2025 10:59 Ответить
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Знаю багато з тих, хто виїхав, діти яких навчаються за місцем проживання за кордоном у місцевих школах і віддалено в українських, щоб не втрачати зв'язок з Україною і мати шанс на повернення.
Якщо їх позбавити такої можливості - ці люди для України вже точно будуть втрачені...
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17.07.2025 10:46 Ответить
А ви за 6 років ( на які ніхто їх не обирав , навіть ті відключені 73%) не зрозуміли , що зелень - дуболоби ? Вони зараз думають не про те , як зробити так , щоб діти були зацікавлені повернутись в Україну , а як порізати бюджет , щоб за себе не забути .
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17.07.2025 11:06 Ответить
Ну вам видней! Вы жизнь прожили! Все о народе и о народе!
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17.07.2025 10:47 Ответить
какой сладенький тупоголовый министрёнышь, весь в трудах, весь в заботах, вообще то на местах школы должны принимать такие решения дыбелина зеленая
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17.07.2025 10:51 Ответить
будемо шукати цей шлях. Самураю важливий шлях, а не ціль.
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17.07.2025 10:55 Ответить
А СН в курсі, що в Україні йде страшна, макабрична війна. а в Запоріжжі до ЛБЗ-20 км?! Студенти (дяді і тьоті) сидять вдома, а малі діти повинні ходити до школи під КАБами, шахедами та ракетами!
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17.07.2025 10:59 Ответить
тим хто у бункері це мало помітно,бо їм страшніша не війна а ті для кого вони так ,,потужно,, стараються,бо з кожним днем неелюбов плавно переходить у ненависть
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17.07.2025 11:19 Ответить
Предмет "захист України" потужні реформатори планують ввести аж в 2027-му році...
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17.07.2025 11:00 Ответить
з такими рехформаторами у 2027 році захищати буде нічого
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17.07.2025 11:08 Ответить
як досягати цілей і виводити дітей в офлайн Джерело: https://censor.net/ua/v3563762
Коли про то дебільне офлайн говорить якийсь трудовик чи вчитель фізультури то ще зрозуміло. Але коли цілий міністр аж цифрової трансформації?! Курва, де ж вас дебілів таких там поназбирували?
Офлайн/offline - лінія вимкнута, зв`язку нема... Як ви придурки дітей таким чином вчити збираєтесь? От коли вони і не бачать і не чують?
А може все значно простіше? Традиційний урок в класі, коли і учні і вчитель в одному приміщенні? Офлайн тут яким боком?
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17.07.2025 11:00 Ответить
Квартал рулить!
Камера стоп! Дубль два!
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17.07.2025 11:19 Ответить
 
 