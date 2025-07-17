Наказ МОН про дистанційну освіту можуть скасувати, - Федоров. ВIДЕО
Наказ Міносвіти про дистанційне навчання скасовано у п'ятницю.
Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років - за Covid, повномасштабну війну - будемо шукати цей шлях", - сказав він.
Раніше в МОН пояснили, що наказ №1112 затверджує нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі - 20. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість до 10 учнів - для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України, а також до 15 учнів - для закладів в інших містах.
Таким чином, школи з меншими дистанційними класами можуть втратити можливість їх утримувати.
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Якщо їх позбавити такої можливості - ці люди для України вже точно будуть втрачені...
Коли про то дебільне офлайн говорить якийсь трудовик чи вчитель фізультури то ще зрозуміло. Але коли цілий міністр аж цифрової трансформації?! Курва, де ж вас дебілів таких там поназбирували?
Офлайн/offline - лінія вимкнута, зв`язку нема... Як ви придурки дітей таким чином вчити збираєтесь? От коли вони і не бачать і не чують?
А може все значно простіше? Традиційний урок в класі, коли і учні і вчитель в одному приміщенні? Офлайн тут яким боком?
Камера стоп! Дубль два!