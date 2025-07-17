Наказ МОН про дистанційну освіту можуть скасувати, - Федоров. ВIДЕО

Наказ Міносвіти про дистанційне навчання скасовано у п'ятницю.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років - за Covid, повномасштабну війну - будемо шукати цей шлях", - сказав він.

Раніше в МОН пояснили, що наказ №1112 затверджує нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі - 20. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість до 10 учнів - для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України, а також до 15 учнів - для закладів в інших містах.

Таким чином, школи з меншими дистанційними класами можуть втратити можливість їх утримувати.

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