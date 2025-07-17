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Наказ МОН про дистанційну освіту можуть скасувати, - Федоров. ВIДЕО

Наказ Міносвіти про дистанційне навчання скасовано у п'ятницю.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ №1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років - за Covid, повномасштабну війну - будемо шукати цей шлях", - сказав він.

Раніше в МОН пояснили, що наказ №1112 затверджує нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі - 20. Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість до 10 учнів - для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України, а також до 15 учнів - для закладів в інших містах.

Таким чином, школи з меншими дистанційними класами можуть втратити можливість їх утримувати.

Читайте: "Школа офлайн": Міносвіти впроваджує комплексну політику для повернення 300 000 учнів до очного навчання

Автор: 

Федоров Михайло (904) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+12
Знаю багато з тих, хто виїхав, діти яких навчаються за місцем проживання за кордоном у місцевих школах і віддалено в українських, щоб не втрачати зв'язок з Україною і мати шанс на повернення.
Якщо їх позбавити такої можливості - ці люди для України вже точно будуть втрачені...
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17.07.2025 10:46 Відповісти
+7
будемо шукати цей шлях. Самураю важливий шлях, а не ціль.
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17.07.2025 10:55 Відповісти
+4
какой сладенький тупоголовый министрёнышь, весь в трудах, весь в заботах, вообще то на местах школы должны принимать такие решения дыбелина зеленая
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17.07.2025 10:51 Відповісти
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Знаю багато з тих, хто виїхав, діти яких навчаються за місцем проживання за кордоном у місцевих школах і віддалено в українських, щоб не втрачати зв'язок з Україною і мати шанс на повернення.
Якщо їх позбавити такої можливості - ці люди для України вже точно будуть втрачені...
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17.07.2025 10:46 Відповісти
А ви за 6 років ( на які ніхто їх не обирав , навіть ті відключені 73%) не зрозуміли , що зелень - дуболоби ? Вони зараз думають не про те , як зробити так , щоб діти були зацікавлені повернутись в Україну , а як порізати бюджет , щоб за себе не забути .
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17.07.2025 11:06 Відповісти
Ну вам видней! Вы жизнь прожили! Все о народе и о народе!
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17.07.2025 10:47 Відповісти
какой сладенький тупоголовый министрёнышь, весь в трудах, весь в заботах, вообще то на местах школы должны принимать такие решения дыбелина зеленая
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17.07.2025 10:51 Відповісти
будемо шукати цей шлях. Самураю важливий шлях, а не ціль.
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17.07.2025 10:55 Відповісти
А СН в курсі, що в Україні йде страшна, макабрична війна. а в Запоріжжі до ЛБЗ-20 км?! Студенти (дяді і тьоті) сидять вдома, а малі діти повинні ходити до школи під КАБами, шахедами та ракетами!
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17.07.2025 10:59 Відповісти
тим хто у бункері це мало помітно,бо їм страшніша не війна а ті для кого вони так ,,потужно,, стараються,бо з кожним днем неелюбов плавно переходить у ненависть
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17.07.2025 11:19 Відповісти
Предмет "захист України" потужні реформатори планують ввести аж в 2027-му році...
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17.07.2025 11:00 Відповісти
з такими рехформаторами у 2027 році захищати буде нічого
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17.07.2025 11:08 Відповісти
як досягати цілей і виводити дітей в офлайн Джерело: https://censor.net/ua/v3563762
Коли про то дебільне офлайн говорить якийсь трудовик чи вчитель фізультури то ще зрозуміло. Але коли цілий міністр аж цифрової трансформації?! Курва, де ж вас дебілів таких там поназбирували?
Офлайн/offline - лінія вимкнута, зв`язку нема... Як ви придурки дітей таким чином вчити збираєтесь? От коли вони і не бачать і не чують?
А може все значно простіше? Традиційний урок в класі, коли і учні і вчитель в одному приміщенні? Офлайн тут яким боком?
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17.07.2025 11:00 Відповісти
Квартал рулить!
Камера стоп! Дубль два!
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17.07.2025 11:19 Відповісти
 
 