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Дрон догоняет оккупанта-мотоциклиста. ВИДЕО
FPV-дрон батальона SIGNUM догнал и уничтожил российского оккупанта на мотоцикле.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Также смотрите: Российский мотоштурмовик на полной скорости попадает в проволочную ловушку-путанку и летит через руль. ВИДЕО
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Яр Холодний
показать весь комментарий18.07.2025 17:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Погрібний Олександр
показать весь комментарий18.07.2025 18:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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