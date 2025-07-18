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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дрон догоняет оккупанта-мотоциклиста. ВИДЕО

FPV-дрон батальона SIGNUM догнал и уничтожил российского оккупанта на мотоцикле.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский мотоштурмовик на полной скорости попадает в проволочную ловушку-путанку и летит через руль. ВИДЕО

Автор: 

мотоцикл (88) дроны (4310)


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Жаль - у розвіддрона не було "бомбочки"... У "пекельного мотоцикліста" з"явилась-би компанія, на концерт К...
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18.07.2025 17:01 Ответить
А він, коли тікав, співав пісню «Нас нє догонят»?
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18.07.2025 18:38 Ответить
 
 