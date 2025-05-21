Российский мотоштурмовик на полной скорости попадает в проволочную ловушку-путанку и летит через руль. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский мотоштурмовик на полной скорости попадает в проволочную ловушку-путанку и летит через руль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ловушка обустроена на засоренном поле и заметить ее трудно. За несколько минут до этого в ловушку попал еще один оккупант.
На московію, він не НАКЛАВ…
Краснов, керований фсбшниками!