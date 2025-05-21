РУС
Российский мотоштурмовик на полной скорости попадает в проволочную ловушку-путанку и летит через руль. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский мотоштурмовик на полной скорости попадает в проволочную ловушку-путанку и летит через руль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ловушка обустроена на засоренном поле и заметить ее трудно. За несколько минут до этого в ловушку попал еще один оккупант.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидация пяти российских мотоштурмовиков на Запорожском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20384) уничтожение (7750) мотоцикл (92) сапер (151)
Топ комментарии
+22
треба їх вбивати, як тарганів...
21.05.2025 15:59 Ответить
+10
Тому, шоуМен Трамп, і наклав 10% санкції на Україну, яка протистоїть московській війні трупіна з 2014 року!!
На московію, він не НАКЛАВ…
Краснов, керований фсбшниками!
21.05.2025 16:05 Ответить
+9
Покуй на тих кацапів хай дохнуть мразі
21.05.2025 16:29 Ответить
ото і весь байкер-штурм: спіраль Бруно - дешево та сердито

.
21.05.2025 16:33 Ответить
класику Першої світової не пропьєш !

.
21.05.2025 16:35 Ответить
Подетіли до пекла кончені кацапи
21.05.2025 16:04 Ответить
І що? Між іншим, вчора повідомили про створення у нас мотоциклетного підрозділу. Чого було з кацапів стібатися?
21.05.2025 16:06 Ответить
Вчера смотрел видос - По подбору мото-штурмовиков, похоже на паркетно-показательную роту для шоу, а не штурмов
21.05.2025 16:29 Ответить
Ми з кацапів стібаємось, бо вони за гроші приходять в іншу країну вбивати. А наші бійці, хоч і роблять зовнішньо схожі речі, але для захисту нашої країни і наших людей.
21.05.2025 16:32 Ответить
путанка для путінців
21.05.2025 16:28 Ответить
МЗПешка і танк зупинить, не те що двоколісний драндулєт.
21.05.2025 17:53 Ответить
Мотокацап потрапив у путінку🤣🤣🤣
21.05.2025 19:14 Ответить
 
 