Російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пастка облаштована на забур'яненому полі і помітити її важко. За кілька хвилин до цього у пастку потрапив ще один окупант.
Топ коментарі
+22 Hanka Panyanka
показати весь коментар21.05.2025 15:59 Відповісти Посилання
+10 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар21.05.2025 16:05 Відповісти Посилання
+9 Name #588221
показати весь коментар21.05.2025 16:29 Відповісти Посилання
На московію, він не НАКЛАВ…
Краснов, керований фсбшниками!