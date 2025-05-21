Російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пастка облаштована на забур'яненому полі і помітити її важко. За кілька хвилин до цього у пастку потрапив ще один окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація п’яти російських мотоштурмовиків на Запорізькому напрямку. ВIДЕО