УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11186 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
10 984 12

Російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пастка облаштована на забур'яненому полі і помітити її важко. За кілька хвилин до цього у пастку потрапив ще один окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація п’яти російських мотоштурмовиків на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) знищення (8065) мотоцикл (98) сапер (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
треба їх вбивати, як тарганів...
показати весь коментар
21.05.2025 15:59 Відповісти
+10
Тому, шоуМен Трамп, і наклав 10% санкції на Україну, яка протистоїть московській війні трупіна з 2014 року!!
На московію, він не НАКЛАВ…
Краснов, керований фсбшниками!
показати весь коментар
21.05.2025 16:05 Відповісти
+9
Покуй на тих кацапів хай дохнуть мразі
показати весь коментар
21.05.2025 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба їх вбивати, як тарганів...
показати весь коментар
21.05.2025 15:59 Відповісти
ото і весь байкер-штурм: спіраль Бруно - дешево та сердито

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:33 Відповісти
класику Першої світової не пропьєш !

.
показати весь коментар
21.05.2025 16:35 Відповісти
Подетіли до пекла кончені кацапи
показати весь коментар
21.05.2025 16:04 Відповісти
Тому, шоуМен Трамп, і наклав 10% санкції на Україну, яка протистоїть московській війні трупіна з 2014 року!!
На московію, він не НАКЛАВ…
Краснов, керований фсбшниками!
показати весь коментар
21.05.2025 16:05 Відповісти
І що? Між іншим, вчора повідомили про створення у нас мотоциклетного підрозділу. Чого було з кацапів стібатися?
показати весь коментар
21.05.2025 16:06 Відповісти
Вчера смотрел видос - По подбору мото-штурмовиков, похоже на паркетно-показательную роту для шоу, а не штурмов
показати весь коментар
21.05.2025 16:29 Відповісти
Ми з кацапів стібаємось, бо вони за гроші приходять в іншу країну вбивати. А наші бійці, хоч і роблять зовнішньо схожі речі, але для захисту нашої країни і наших людей.
показати весь коментар
21.05.2025 16:32 Відповісти
путанка для путінців
показати весь коментар
21.05.2025 16:28 Відповісти
Покуй на тих кацапів хай дохнуть мразі
показати весь коментар
21.05.2025 16:29 Відповісти
МЗПешка і танк зупинить, не те що двоколісний драндулєт.
показати весь коментар
21.05.2025 17:53 Відповісти
Мотокацап потрапив у путінку🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.05.2025 19:14 Відповісти
 
 