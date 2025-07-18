Дрон наздоганяє окупанта-мотоцикліста. ВIДЕО
FPV-дрон батальйону SIGNUM наздогнав та знищив російського окупанта на мотоциклі.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Також дивіться: Російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо. ВIДЕО
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар18.07.2025 17:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль