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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон наздоганяє окупанта-мотоцикліста. ВIДЕО

FPV-дрон батальйону SIGNUM наздогнав та знищив російського окупанта на мотоциклі.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський мотоштурмовик на повній швидкості потрапляє у дротяну пастку-путанку і летить через кермо. ВIДЕО

Автор: 

мотоцикл (93) дрони (5127)


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Жаль - у розвіддрона не було "бомбочки"... У "пекельного мотоцикліста" з"явилась-би компанія, на концерт К...
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18.07.2025 17:01 Відповісти
 
 