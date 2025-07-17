Дронари 65-й ОМБр разрушают логистику оккупантов, уничтожая транспорт врага в тылу. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Ронины" батальона беспилотных систем 65-й механизированной бригады уничтожают транспорт в тылах врага, разрушая логистику оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Alex Peterson
показать весь комментарий17.07.2025 22:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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