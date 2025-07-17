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Дронари 65-й ОМБр разрушают логистику оккупантов, уничтожая транспорт врага в тылу. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Ронины" батальона беспилотных систем 65-й механизированной бригады уничтожают транспорт в тылах врага, разрушая логистику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Операторы дронов уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М3" и комплекс РЭБ "Коп-2". ВИДЕО

Автор: 

дроны (4303) 65 ОМБр (34)


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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что эксгумация захоронений с «Холма Славы» завершена, там обнаружено 355 останков. Он предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных ВСУ.
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17.07.2025 22:11 Ответить
 
 