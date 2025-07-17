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Дронарі 65-ї ОМБр руйнують логістику окупантів знищуючі транспорт ворога в тилу. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Роніни" батальйону безпілотних систем 65-ї механізованої бригади знищують транспорт у тилах ворога, руйнуючи логістику окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори дронів знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" та комплекс РЕБ "Коп-2". ВIДЕО

Автор: 

дрони (5119) 65 ОМБр (34)


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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что эксгумация захоронений с «Холма Славы» завершена, там обнаружено 355 останков. Он предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных ВСУ.
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17.07.2025 22:11 Відповісти
 
 