Дронарі 65-ї ОМБр руйнують логістику окупантів знищуючі транспорт ворога в тилу. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Роніни" батальйону безпілотних систем 65-ї механізованої бригади знищують транспорт у тилах ворога, руйнуючи логістику окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Alex Peterson
показати весь коментар17.07.2025 22:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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