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Оккупант задымился в кустах после попадания дрона. ВИДЕО
Операторы полка "К-2" ударом дрона-камикадзе поразили российского пехотинца, который прятался в кустах.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупант думал, что сможет спрятаться от дрона в зарослях. Операторы К-2 обнаружили и обезвредили цель", - говорится в сообщении.
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Fjall_Raven
показать весь комментарий19.07.2025 00:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleg K #589544
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Алекс Скела
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олег иванов #434516
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Василь Воробець
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