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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант задымился в кустах после попадания дрона. ВИДЕО

Операторы полка "К-2" ударом дрона-камикадзе поразили российского пехотинца, который прятался в кустах.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупант думал, что сможет спрятаться от дрона в зарослях. Операторы К-2 обнаружили и обезвредили цель", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупант, который сидел на берегу водоема, исчез после атаки украинского дрона. ВИДЕО

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дроны (4316) война в Украине (5276)


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та то він, чортяка, як і його папєрєднікі на концерті у кабздоха, "картошечку варіл! катєлок на ***** повєсіл, через жопу дим валіл!"
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19.07.2025 00:21 Ответить
Добре так собі каzап'ячий пердяк підгорів.
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19.07.2025 00:24 Ответить
Як же ці рузьге примудряються наступати, коли у кожному відео вони ховаються чи по кущах, чи по якихось дірках?
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19.07.2025 05:57 Ответить
Замучил метеоризм?
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19.07.2025 08:20 Ответить
Газифікував свої майтки,і сів на тліючий недопалок
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19.07.2025 09:45 Ответить
 
 