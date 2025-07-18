Окупант задимівся в кущах після влучання дрона. ВIДЕО
Оператори полку "К-2" ударом дрона-камікадзе уразили російського піхотинця, який ховався в кущах.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупант думав, що зможе сховатися від дрона в хащах. Оператори К-2 виявили та знешкодили ціль", - ідеться у дописі.
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Fjall_Raven
показати весь коментар19.07.2025 00:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleg K #589544
показати весь коментар19.07.2025 00:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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