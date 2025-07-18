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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант задимівся в кущах після влучання дрона. ВIДЕО

Оператори полку "К-2" ударом дрона-камікадзе уразили російського піхотинця, який ховався в кущах.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант думав, що зможе сховатися від дрона в хащах. Оператори К-2 виявили та знешкодили ціль", - ідеться у дописі.

Дивіться: Окупант, який сидів на березі водойми, зник після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5136) війна в Україні (5314)


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та то він, чортяка, як і його папєрєднікі на концерті у кабздоха, "картошечку варіл! катєлок на ***** повєсіл, через жопу дим валіл!"
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19.07.2025 00:21 Відповісти
Добре так собі каzап'ячий пердяк підгорів.
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19.07.2025 00:24 Відповісти
 
 