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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Воины ССО уничтожили группу военных РФ, которые пытались закрепиться на новых позициях. ВИДЕО

Военные Сил специальных операций ВСУ вблизи границы с РФ ликвидировали российских оккупантов.

Видео воины обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня наши воины вынуждены были отойти в безопасную зону", - говорится в сообщении.

Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

Операторы Сил спецопераций уничтожили российских захватчиков.

Также смотрите: Артиллеристы 44-й бригады уничтожили пушки и полевой склад боеприпасов РФ на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4553) ССО (549)


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Топ комментарии
+3
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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21.07.2025 12:43 Ответить
+2
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21.07.2025 12:37 Ответить
+2
Сын ослицы и быка, ну что ты разкукарекался? Тихо будь, а то поймаеми и пустим на корм пленным кацапам. Они жрут такое говно как ты.
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21.07.2025 12:51 Ответить
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21.07.2025 12:37 Ответить
И всиравно ми поставим мечет на месте айя Сафия в Куеве! У нас везде свои люди в правахранителних органах, ви проиграли потому что ми уже в Куеве! Мага уже здеся!
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21.07.2025 12:39 Ответить
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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21.07.2025 12:43 Ответить
Да три щто, случи иди шаурма кущи! Пабедител!
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21.07.2025 12:44 Ответить
Сын ослицы и быка, ну что ты разкукарекался? Тихо будь, а то поймаеми и пустим на корм пленным кацапам. Они жрут такое говно как ты.
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21.07.2025 12:51 Ответить
Ты дачь свини и собаки, титбудешь плакать когда ми тебя обрезать будим!
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21.07.2025 12:58 Ответить
Свіжий бот.Година від реєстрації.
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21.07.2025 12:53 Ответить
Фалафелем тебе по губам, ты что не любишь хозяев своих?
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21.07.2025 12:55 Ответить
«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля»‼️❤️🇺🇦⚔️💯👌✌️👍✊🫡❤️‼️🇺🇦‼️
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21.07.2025 12:41 Ответить
Тип уехала оставила вся хата, раз Кауказ!
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21.07.2025 12:43 Ответить
МУУУУУ.стафа, твой ишак сбежал. Наверное бандеровцы пустили его на корм пленным кацапам. И ты беги, а то тебя поймают, надругаются над тобой в извращенном виде без вазелина и сделают из тебя шашлык-машлык для твоего муллы. А также трахнут всю твою домовую книгу. Без вазелина.
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21.07.2025 12:48 Ответить
Кариной народ в законе записан Паращенка подписан! А ты ни кариной уходи с чужой земля!
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21.07.2025 12:51 Ответить
Магомємодойобов,ето от того шо тєбя магомєт іпьот!!?😁😁
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21.07.2025 12:50 Ответить
Три сначала палка изо рта достань потом гавани да? Палка с дымом изо рта дастань да?
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21.07.2025 12:53 Ответить
Видно що не проста піхота.Ніякого скотчу,одяг і зброя не схожа збройників.Пару раз з ними пересікався.Майже всі молоді,треновані,впевнені в собі.
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21.07.2025 12:52 Ответить
 
 