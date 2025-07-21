Воины ССО уничтожили группу военных РФ, которые пытались закрепиться на новых позициях. ВИДЕО

Военные Сил специальных операций ВСУ вблизи границы с РФ ликвидировали российских оккупантов.

Видео воины обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня наши воины вынуждены были отойти в безопасную зону", - говорится в сообщении.

Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.

Операторы Сил спецопераций уничтожили российских захватчиков.

Также смотрите: Артиллеристы 44-й бригады уничтожили пушки и полевой склад боеприпасов РФ на Запорожском направлении. ВИДЕО