Воины ССО уничтожили группу военных РФ, которые пытались закрепиться на новых позициях. ВИДЕО
Военные Сил специальных операций ВСУ вблизи границы с РФ ликвидировали российских оккупантов.
Видео воины обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня наши воины вынуждены были отойти в безопасную зону", - говорится в сообщении.
Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию.
Операторы Сил спецопераций уничтожили российских захватчиков.
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