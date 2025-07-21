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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Воїни ССО знищили групу військових РФ, які намагалися закріпитись на нових позиціях. ВIДЕО

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ поблизу кордону з РФ ліквідували російських окупантів.

Відео воїни оприлюднили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час виконання спеціальних завдань неподалік кордону з рф, група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. В умовах інтенсивного вогню наші воїни змушені були відійти в безпечну зону", - йдеться в повідомленні.

Під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.

Оператори Сил спецоперацій знищили російських загарбників.

Також дивіться: Артилеристи 44-ї бригади знищили гармати та польовий склад боєприпасів РФ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4308) ССО Сили спеціальних операцій (542)


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Топ коментарі
+4
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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21.07.2025 12:43 Відповісти
+3
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21.07.2025 12:37 Відповісти
+3
Сын ослицы и быка, ну что ты разкукарекался? Тихо будь, а то поймаеми и пустим на корм пленным кацапам. Они жрут такое говно как ты.
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21.07.2025 12:51 Відповісти
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21.07.2025 12:37 Відповісти
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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21.07.2025 12:43 Відповісти
Сын ослицы и быка, ну что ты разкукарекался? Тихо будь, а то поймаеми и пустим на корм пленным кацапам. Они жрут такое говно как ты.
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21.07.2025 12:51 Відповісти
Свіжий бот.Година від реєстрації.
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21.07.2025 12:53 Відповісти
«В своїй хаті своя правда, і сила, і воля»‼️❤️🇺🇦⚔️💯👌✌️👍✊🫡❤️‼️🇺🇦‼️
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21.07.2025 12:41 Відповісти
МУУУУУ.стафа, твой ишак сбежал. Наверное бандеровцы пустили его на корм пленным кацапам. И ты беги, а то тебя поймают, надругаются над тобой в извращенном виде без вазелина и сделают из тебя шашлык-машлык для твоего муллы. А также трахнут всю твою домовую книгу. Без вазелина.
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21.07.2025 12:48 Відповісти
Магомємодойобов,ето от того шо тєбя магомєт іпьот!!?😁😁
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21.07.2025 12:50 Відповісти
Видно що не проста піхота.Ніякого скотчу,одяг і зброя не схожа збройників.Пару раз з ними пересікався.Майже всі молоді,треновані,впевнені в собі.
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21.07.2025 12:52 Відповісти
 
 