Воїни ССО знищили групу військових РФ, які намагалися закріпитись на нових позиціях. ВIДЕО
Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ поблизу кордону з РФ ліквідували російських окупантів.
Відео воїни оприлюднили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Під час виконання спеціальних завдань неподалік кордону з рф, група одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України потрапила під щільний артилерійський обстріл з боку противника. В умовах інтенсивного вогню наші воїни змушені були відійти в безпечну зону", - йдеться в повідомленні.
Під час маневрування оператори ССО виявили групу військовослужбовців армії РФ, які намагались облаштувати нову позицію.
Оператори Сил спецоперацій знищили російських загарбників.
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