Оператор украинского дрона заводит БПЛА в вражеские окопы и ищет там оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы оператора украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин заводит беспилотник во вражеские окопы и ищет оккупантов пока не находит и уничтожает цель.

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