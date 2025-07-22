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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оператор украинского дрона заводит БПЛА в вражеские окопы и ищет там оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы оператора украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин заводит беспилотник во вражеские окопы и ищет оккупантов пока не находит и уничтожает цель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морские пехотинцы уничтожили 12 вражеских точек вылета, где базировались российские операторы дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20098) уничтожение (7529)


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Топ комментарии
+4
Вищий пілотаж!
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22.07.2025 10:40 Ответить
+3
подивіться, які у кацапів окопи.
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22.07.2025 10:40 Ответить
+2
Треба презЕдента з ОПою відправити на екскурсію !
Може Татаров пару десятків орків ще завале....
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22.07.2025 10:50 Ответить
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подивіться, які у кацапів окопи.
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22.07.2025 10:40 Ответить
Треба презЕдента з ОПою відправити на екскурсію !
Може Татаров пару десятків орків ще завале....
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22.07.2025 10:50 Ответить
ці окопи могли бути захоплені...
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22.07.2025 10:53 Ответить
Вищий пілотаж!
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22.07.2025 10:40 Ответить
👌👌👌👌👌👌👌
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22.07.2025 10:43 Ответить
Отличные окопы. Но совсем пустые. Судя по картинке, если к дронам добавить человек десять пехоты с нормальной связью, обученных, скоординированных, то вполне возможно выбить московитов с тех позиций.
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22.07.2025 10:50 Ответить
Ну, велике бачиться з дивану !
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22.07.2025 10:52 Ответить
"Но совсем пустые"

они не пустые, по норам попрятались, одному места не хватило
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22.07.2025 10:54 Ответить
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22.07.2025 11:04 Ответить
Шерше дрончику, шерше!)
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22.07.2025 11:33 Ответить
 
 