Оператор украинского дрона заводит БПЛА в вражеские окопы и ищет там оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы оператора украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин заводит беспилотник во вражеские окопы и ищет оккупантов пока не находит и уничтожает цель.
Топ комментарии
+4 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий22.07.2025 10:40 Ответить Ссылка
+3 Hrysha Hlyba
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+2 AbOriginal_UA
показать весь комментарий22.07.2025 10:50 Ответить Ссылка
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Може Татаров пару десятків орків ще завале....
они не пустые, по норам попрятались, одному места не хватило