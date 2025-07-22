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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Оператор українського дрона заводить БПЛА у ворожі окопи і шукає там окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи оператора українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн заводить безпілотник у ворожі окопи і шукає окупантів допоки не знаходить та знищує ціль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці знищили 12 ворожих точок вильоту де базувались російські оператори дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18249) знищення (7842)


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подивіться, які у кацапів окопи.
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22.07.2025 10:40 Відповісти
Треба презЕдента з ОПою відправити на екскурсію !
Може Татаров пару десятків орків ще завале....
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22.07.2025 10:50 Відповісти
ці окопи могли бути захоплені...
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22.07.2025 10:53 Відповісти
Вищий пілотаж!
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22.07.2025 10:40 Відповісти
👌👌👌👌👌👌👌
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22.07.2025 10:43 Відповісти
Отличные окопы. Но совсем пустые. Судя по картинке, если к дронам добавить человек десять пехоты с нормальной связью, обученных, скоординированных, то вполне возможно выбить московитов с тех позиций.
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22.07.2025 10:50 Відповісти
Ну, велике бачиться з дивану !
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22.07.2025 10:52 Відповісти
"Но совсем пустые"

они не пустые, по норам попрятались, одному места не хватило
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22.07.2025 10:54 Відповісти
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22.07.2025 11:04 Відповісти
 
 