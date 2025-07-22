Оператор українського дрона заводить БПЛА у ворожі окопи і шукає там окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи оператора українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн заводить безпілотник у ворожі окопи і шукає окупантів допоки не знаходить та знищує ціль.

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