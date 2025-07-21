3 475 3
Морські піхотинці знищили 12 ворожих точок вильоту де базувались російські оператори дронів. ВIДЕО
Безпілотники залишаються однією з найнебезпечніших загроз на фронті. Саме тому бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти продовжують нищити техніку противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, у період з 10 по 20 липня підрозділи бригади здійснили серію цілеспрямованих ударів по ключових точках управління та забезпечення БпЛА. Зокрема:
-
Знищено 12 ворожих точок вильоту, де базувались оператори дронів;
-
Ліквідовано близько 20 одиниць техніки, яка забезпечувала зв’язок і передачу даних — серед них ретранслятори, антени, термінали Starlink та інше електронне обладнання;
-
Уражено укриття та позиції, де перебували оператори БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Також зазначається, що в регіоні не працює інтернет.
Почав цю практику "Рубікон" і зараз навчає інших. Найбільше страждають Лелеки, Гори, Шарки та FlyEye.
Це було неминуче, ми давно показали їм, наскільки цей шлях ефективний. Але, на жаль, за майже рік їх відставання ми не розробили і не створили контрзаходи проти зенітних дронів.
Таких заходів не багато:
-РЕБ проти каналу управління зенітним дроном сумнівний з ряду причин. Як з землі, так і з борту нашого крила. Ми не знаємо, в якому діапазоні керується зенітний дрон, а придушувати всі частоти - це утопія.
-РЕБ (формату Зеркальца) по аналоговому відеоканалу ефективний, але противник швидко все зрозумів і, як і ми, застосовує цифрові канали відео.
-Система «Ухилянт» на крилах ефективна не на 100 відсотків і навіть не на 70, але краще ніж нічого.
-Пошук пілотів зенітних дронів теж складний шлях
-Важливий контрзахід - пошук РЛС.
Чому так довго противник не збивав наші крила?
У них не було ефективної і компактної 3D РЛС. Без якої збивати крила неможливо. Так само як складно шукати і збивати наші бомбери. Тому важливо ідентифікувати тип РЛС, який застосовує противник, і шукати їх по фронтах.
Я майже впевнений, що ці РЛС китайського виробництва.
Ну і думаємо над системами захисту крил.
Іще. Противник на успix наших зенітних дронiв відповів збільшенням виробництва своїх крил. Це теж варіант контрзаходу. ППО збиває великий відсоток ракет, значить ракет треба випускати більше."