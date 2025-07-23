Куски оккупанта летят в воздухе после попадания беспилотника. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который шел по тропинке среди поля на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что взрывом тело оккупанта разорвало на несколько частей и подбросило их в воздух.

"Смертельное сальто в исполнении российского солдата на Покровском направлении фронта... Работа "Птахів Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.

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