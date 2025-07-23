Куски оккупанта летят в воздухе после попадания беспилотника. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который шел по тропинке среди поля на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что взрывом тело оккупанта разорвало на несколько частей и подбросило их в воздух.
"Смертельное сальто в исполнении российского солдата на Покровском направлении фронта... Работа "Птахів Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.07.2025 10:07 Ответить Ссылка
+4 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.07.2025 10:08 Ответить Ссылка
+1 AbOriginal_UA
показать весь комментарий23.07.2025 10:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацап навіть не помучався....
Злі у Мадяра Птахи!)
По роще калиновой, по роще осиновой на именины к щенку
В шляпке малиновой шёл ёжик резиновый с дырочкой в правом боку.