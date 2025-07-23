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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Куски оккупанта летят в воздухе после попадания беспилотника. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который шел по тропинке среди поля на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что взрывом тело оккупанта разорвало на несколько частей и подбросило их в воздух.

"Смертельное сальто в исполнении российского солдата на Покровском направлении фронта... Работа "Птахів Мадяра", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские штурмовики разлетаются в разные стороны после сбросов с украинского БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20110) уничтожение (7539) дроны (4329)


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Топ комментарии
+8
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23.07.2025 10:07 Ответить
+4
і тока абосраниє лапті і парткі рашиста взмилі в нєба...
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23.07.2025 10:08 Ответить
+1
Хіба так можна !?
Кацап навіть не помучався....
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23.07.2025 10:15 Ответить
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23.07.2025 10:07 Ответить
і тока абосраниє лапті і парткі рашиста взмилі в нєба...
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23.07.2025 10:08 Ответить
Дивно. Зазвичай з них дрантя летить у вигляді онучєй, довгі лоскутки тканини якби то кинути рулон туалетного паперу. Мабуть в носках хитрюга
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23.07.2025 10:11 Ответить
Хіба так можна !?
Кацап навіть не помучався....
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23.07.2025 10:15 Ответить
Воно спочатку йшло, а потім побігло? Чи навпаки?
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23.07.2025 10:16 Ответить
спершу йшло. потім бігло. а потім полетіло ...
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23.07.2025 11:05 Ответить
Шмаата, шмата, шмата! Звичайна шмата! ©
Злі у Мадяра Птахи!)
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23.07.2025 10:17 Ответить
порціонна подача для лисиць.
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23.07.2025 10:54 Ответить
Какая милота.Чет сразу пришла на ум пестня про ежига-
По роще калиновой, по роще осиновой на именины к щенку
В шляпке малиновой шёл ёжик резиновый с дырочкой в правом боку.
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23.07.2025 11:03 Ответить
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23.07.2025 11:06 Ответить
цікаво, якого х.. вони по одному лазять? куди во но шло одне? на берлін, чи до мами?
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23.07.2025 11:11 Ответить
Разшмотковалi! 💀👌
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23.07.2025 12:49 Ответить
 
 