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Шматки окупанта летять у повітрі після влучання безпілотника. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який йшов стежкою серед поля на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що вибухом тіло окупанта розірвало на кілька частин та підкинуло їх у повітря.
"Смертельне сальто у виконанні російського солдата на Покровському напрямку фронту... Робота "Птахів Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.07.2025 10:07 Відповісти Посилання
+4 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.07.2025 10:08 Відповісти Посилання
+1 AbOriginal_UA
показати весь коментар23.07.2025 10:15 Відповісти Посилання
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Кацап навіть не помучався....
Злі у Мадяра Птахи!)
По роще калиновой, по роще осиновой на именины к щенку
В шляпке малиновой шёл ёжик резиновый с дырочкой в правом боку.