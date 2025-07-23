Шматки окупанта летять у повітрі після влучання безпілотника. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який йшов стежкою серед поля на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що вибухом тіло окупанта розірвало на кілька частин та підкинуло їх у повітря.

"Смертельне сальто у виконанні російського солдата на Покровському напрямку фронту... Робота "Птахів Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.

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