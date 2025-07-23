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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Шматки окупанта летять у повітрі після влучання безпілотника. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який йшов стежкою серед поля на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що вибухом тіло окупанта розірвало на кілька частин та підкинуло їх у повітря.

"Смертельне сальто у виконанні російського солдата на Покровському напрямку фронту... Робота "Птахів Мадяра", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (18261) знищення (7852) дрони (5153)


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Топ коментарі
+8
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23.07.2025 10:07 Відповісти
+4
і тока абосраниє лапті і парткі рашиста взмилі в нєба...
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23.07.2025 10:08 Відповісти
+1
Хіба так можна !?
Кацап навіть не помучався....
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23.07.2025 10:15 Відповісти
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23.07.2025 10:07 Відповісти
і тока абосраниє лапті і парткі рашиста взмилі в нєба...
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23.07.2025 10:08 Відповісти
Дивно. Зазвичай з них дрантя летить у вигляді онучєй, довгі лоскутки тканини якби то кинути рулон туалетного паперу. Мабуть в носках хитрюга
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23.07.2025 10:11 Відповісти
Хіба так можна !?
Кацап навіть не помучався....
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23.07.2025 10:15 Відповісти
Воно спочатку йшло, а потім побігло? Чи навпаки?
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23.07.2025 10:16 Відповісти
спершу йшло. потім бігло. а потім полетіло ...
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23.07.2025 11:05 Відповісти
Шмаата, шмата, шмата! Звичайна шмата! ©
Злі у Мадяра Птахи!)
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23.07.2025 10:17 Відповісти
порціонна подача для лисиць.
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23.07.2025 10:54 Відповісти
Какая милота.Чет сразу пришла на ум пестня про ежига-
По роще калиновой, по роще осиновой на именины к щенку
В шляпке малиновой шёл ёжик резиновый с дырочкой в правом боку.
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23.07.2025 11:03 Відповісти
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23.07.2025 11:06 Відповісти
цікаво, якого х.. вони по одному лазять? куди во но шло одне? на берлін, чи до мами?
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23.07.2025 11:11 Відповісти
Разшмотковалi! 💀👌
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23.07.2025 12:49 Відповісти
це була штурмова група
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23.07.2025 13:10 Відповісти
 
 