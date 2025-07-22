Російські штурмовики розлітаються урізнобіч після скидів з українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор українського дрона скидами знищив російську штурмову групу із трьох окупантів поблизу Покровська на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український ударний дрон "Баба-Яга" буквально розриває російську штурмову групу із трьох людей під Покровськом", - йдеться у дописі до відео.

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