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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Російські штурмовики розлітаються урізнобіч після скидів з українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор українського дрона скидами знищив російську штурмову групу із трьох окупантів поблизу Покровська на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український ударний дрон "Баба-Яга" буквально розриває російську штурмову групу із трьох людей під Покровськом", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор українського дрона заводить БПЛА у ворожі окопи і шукає там окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18249) знищення (7842) Донецька область (9099) Покровськ (721) Покровський район (796)


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Кацапам місце в пеклі , а не на нашій землі 😠
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22.07.2025 11:00 Відповісти
Та что ты говоришь, а почему тогда у тебя в НАБУ кацап 10 лет просидел с самого начала правления Порошенка?
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22.07.2025 11:02 Відповісти
А постав його на землю хай походить.
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22.07.2025 11:03 Відповісти
Вдалого розльоту і надалі!
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22.07.2025 11:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SH_Zu16HUZY

про український дрон-ланцет Булава , котрий оснащений новою бойовою частиною, а саме - запалювальною сумішшу для випалювання рашистського непотрібу
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22.07.2025 11:08 Відповісти
Наталья вы что-то ошиблись Ланцет это израильско-российский Дрон!
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22.07.2025 11:13 Відповісти
Вони не вбиті - вони пропали без вісті .
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22.07.2025 11:29 Відповісти
 
 