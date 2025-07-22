РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12697 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
1 620 14

Российские штурмовики разлетаются в разные стороны после сбросов с украинского БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросами уничтожил российскую штурмовую группу из трех оккупантов вблизи Покровска на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский ударный дрон "Баба-Яга" буквально разрывает российскую штурмовую группу из трех человек под Покровском", - говорится в заметке к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор украинского дрона заводит БПЛА во вражеские окопы и ищет там оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20098) уничтожение (7529) Донецкая область (10281) Покровск (688) Покровский район (787)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Вдалого розльоту і надалі!
показать весь комментарий
22.07.2025 11:06 Ответить
+1
https://www.youtube.com/watch?v=SH_Zu16HUZY

про український дрон-ланцет Булава , котрий оснащений новою бойовою частиною, а саме - запалювальною сумішшу для випалювання рашистського непотрібу
показать весь комментарий
22.07.2025 11:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапам місце в пеклі , а не на нашій землі 😠
показать весь комментарий
22.07.2025 11:00 Ответить
судячи по реєстрації сьогодні екатерина це бот, а бот не може розуміти різницю між окупантами і зрадниками наприклад
показать весь комментарий
22.07.2025 11:57 Ответить
А постав його на землю хай походить.
показать весь комментарий
22.07.2025 11:03 Ответить
Вдалого розльоту і надалі!
показать весь комментарий
22.07.2025 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SH_Zu16HUZY

про український дрон-ланцет Булава , котрий оснащений новою бойовою частиною, а саме - запалювальною сумішшу для випалювання рашистського непотрібу
показать весь комментарий
22.07.2025 11:08 Ответить
Катья,тобі вже пора на пляшку сідати,чи на швабру..
показать весь комментарий
22.07.2025 11:36 Ответить
вас чурбани давно захопили і свинособаки платять данину..
показать весь комментарий
22.07.2025 11:54 Ответить
Вони не вбиті - вони пропали без вісті .
показать весь комментарий
22.07.2025 11:29 Ответить
 
 