Российские штурмовики разлетаются в разные стороны после сбросов с украинского БПЛА. ВИДЕО
Оператор украинского дрона сбросами уничтожил российскую штурмовую группу из трех оккупантов вблизи Покровска на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Украинский ударный дрон "Баба-Яга" буквально разрывает российскую штурмовую группу из трех человек под Покровском", - говорится в заметке к видео.
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+1 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий22.07.2025 11:06 Ответить Ссылка
+1 Наталия Гончар
показать весь комментарий22.07.2025 11:08 Ответить Ссылка
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про український дрон-ланцет Булава , котрий оснащений новою бойовою частиною, а саме - запалювальною сумішшу для випалювання рашистського непотрібу