Российские штурмовики разлетаются в разные стороны после сбросов с украинского БПЛА. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросами уничтожил российскую штурмовую группу из трех оккупантов вблизи Покровска на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский ударный дрон "Баба-Яга" буквально разрывает российскую штурмовую группу из трех человек под Покровском", - говорится в заметке к видео.

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