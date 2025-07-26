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Швейная фабрика "Галант" передала Силам обороны некачественное снаряжение, которое порвалось за неделю. ВИДЕО
Швейная фабрика "Галант" поставила Силам обороны ременно-плечевые системы с подсумками (РПС), изготовленные из некачественной ткани. За неделю использования они превратились в хлам.
Об этом пишет в фейсбуке украинский писатель, ветеран российско-украинской войны Сергей Лещенко более известный под псевдонимом Сайгон, информирует Цензор.НЕТ.
"Курсанты и инструкторы БЗВП передают пламенный привет хитровы@банной швейной фабрике "Галант" и тем функционерам ВСУ, которые пустили их в закупки. РПСкам неделя со дня выдачи и уже почти всем п@зда. Хуже кордуры не нашли, шоб еще дешевле было?" - отметил он и добавил соответствующее видео.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!!!
Топ комментарии
+19 Andriy Oshust
показать весь комментарий26.07.2025 10:24 Ответить Ссылка
+14 Neo Matrix
показать весь комментарий26.07.2025 10:20 Ответить Ссылка
+8 18c49ed2
показать весь комментарий26.07.2025 10:25 Ответить Ссылка
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Показово вішати на ринкових площах.
Трупи не знімати тиждень.
Фото трупів розмістити в кабінетах наступного керівництва підприємства.
Якщо так то напишіть)
Якщо немає альтернативи то ідеш відомим курсом)
То їх треба за це і КАРАТИ! Прямо, навпроти цієї фабрики і повісити, як мародерів на крові!!! Усе інше, це дійства привладних, для виконання портновських завдань!!
"Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів"
но ты не перепутай, евреи виноваты
Є проблеми?
То глянь свій пейджер-там тобі повідомлення)
Там ще декілька але йцього досить...
Компания ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГАЛАНТ" зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 14014, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 147. Руководителем компании является Зенченко Ігор Миколайович.
Компания «Galant» берет начало в 2000 году, когда открыла собственное швейное производство брюк и их оптовую продажу.
г. Москва, бульвар Матроса Железняка, д. 14, стр.1
Зубрилина Елена Сергеевна, ИП
GALANT - ведущая фабрика по производству женского трикотажа города Иваново.
г.Иваново, ул.Ермака 49.M
Ярмарка-Текстильщик 1, офис 148
НАБУ, САП, працюйте