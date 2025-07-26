Швейная фабрика "Галант" передала Силам обороны некачественное снаряжение, которое порвалось за неделю. ВИДЕО

Швейная фабрика "Галант" поставила Силам обороны ременно-плечевые системы с подсумками (РПС), изготовленные из некачественной ткани. За неделю использования они превратились в хлам.

Об этом пишет в фейсбуке украинский писатель, ветеран российско-украинской войны Сергей Лещенко более известный под псевдонимом Сайгон, информирует Цензор.НЕТ.

"Курсанты и инструкторы БЗВП передают пламенный привет хитровы@банной швейной фабрике "Галант" и тем функционерам ВСУ, которые пустили их в закупки. РПСкам неделя со дня выдачи и уже почти всем п@зда. Хуже кордуры не нашли, шоб еще дешевле было?" - отметил он и добавил соответствующее видео.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!!!

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