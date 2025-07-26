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Новости Видео Закупки одежды для ВСУ
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Швейная фабрика "Галант" передала Силам обороны некачественное снаряжение, которое порвалось за неделю. ВИДЕО

Швейная фабрика "Галант" поставила Силам обороны ременно-плечевые системы с подсумками (РПС), изготовленные из некачественной ткани. За неделю использования они превратились в хлам.

Об этом пишет в фейсбуке украинский писатель, ветеран российско-украинской войны Сергей Лещенко более известный под псевдонимом Сайгон, информирует Цензор.НЕТ.

"Курсанты и инструкторы БЗВП передают пламенный привет хитровы@банной швейной фабрике "Галант" и тем функционерам ВСУ, которые пустили их в закупки. РПСкам неделя со дня выдачи и уже почти всем п@зда. Хуже кордуры не нашли, шоб еще дешевле было?" - отметил он и добавил соответствующее видео.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разворовал 11 млн грн на поставке некачественной военной формы: на Кировоградщине будут судить депутата, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

закупки (790) ВСУ (6785) война в Украине (5355)


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Топ комментарии
+19
А де знаток конституції Малюк з генпрокурором дивлятся??? Зараз ми подивимося як вони затримають тих генералів які це закупляли і приймали)))) Але тут російського сліду немає. Тут мародерить Умеров і Зеленський. Так що хлопці прийдется купляти форму за свої кровні кошти
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26.07.2025 10:24 Ответить
+14
Судити злодіїв.
Показово вішати на ринкових площах.
Трупи не знімати тиждень.
Фото трупів розмістити в кабінетах наступного керівництва підприємства.
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26.07.2025 10:20 Ответить
+8
И куда смотрела военприемка? В свой карман?
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26.07.2025 10:25 Ответить
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Судити злодіїв.
Показово вішати на ринкових площах.
Трупи не знімати тиждень.
Фото трупів розмістити в кабінетах наступного керівництва підприємства.
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26.07.2025 10:20 Ответить
використовували невідповідно
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26.07.2025 10:39 Ответить
МАт--став фішкою для цього покоління.
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26.07.2025 10:21 Ответить
а у вас є кращі "пояснення" ситуації яка триває вже дванадцятий рік?
Якщо так то напишіть)
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26.07.2025 11:22 Ответить
Ну правільна...а то бєз мата какта нє па русскі...ми што - нєрусскіє??!
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26.07.2025 12:05 Ответить
Критикуєш то давай альтернативу.
Якщо немає альтернативи то ідеш відомим курсом)
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26.07.2025 12:09 Ответить
Що критикую?
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26.07.2025 12:11 Ответить
словоблуд іде по замовчуванню відомим курсом в спам.
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26.07.2025 12:14 Ответить
А де знаток конституції Малюк з генпрокурором дивлятся??? Зараз ми подивимося як вони затримають тих генералів які це закупляли і приймали)))) Але тут російського сліду немає. Тут мародерить Умеров і Зеленський. Так що хлопці прийдется купляти форму за свої кровні кошти
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26.07.2025 10:24 Ответить
Малюк? цей мальок лише лайном може кожного вимазати по замовленню. Червінський, липа по кандидату на чільника БЕБ та його роль в знищенні незалежності НАБУ і САП тому докази.
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26.07.2025 10:51 Ответить
И куда смотрела военприемка? В свой карман?
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26.07.2025 10:25 Ответить
Матеріал для цього гешефту, мабуть, закуповували московські агенти!!???
То їх треба за це і КАРАТИ! Прямо, навпроти цієї фабрики і повісити, як мародерів на крові!!! Усе інше, це дійства привладних, для виконання портновських завдань!!
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26.07.2025 10:28 Ответить
при шел король галант и прочих дєл.... хаха
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26.07.2025 10:28 Ответить
який клован - така і швейна фабрика.
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26.07.2025 10:29 Ответить
не вмієш? - не роби.
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26.07.2025 10:35 Ответить
"бенефіціарний власник https://opendatabot.ua/p/vasylchenko-oleksandr-mykolaiovych-xFCUReJPsZxLAFjYCr5xdQ Васильченко Олександр Миколайович"
"Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів"

но ты не перепутай, евреи виноваты
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26.07.2025 11:03 Ответить
Ти єврей?
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26.07.2025 12:06 Ответить
я єврей.
Є проблеми?
То глянь свій пейджер-там тобі повідомлення)
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26.07.2025 12:18 Ответить
Що саме тебе цікавить?
Там ще декілька але йцього досить...

Компания ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГАЛАНТ" зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 14014, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 147. Руководителем компании является Зенченко Ігор Миколайович.

Компания «Galant» берет начало в 2000 году, когда открыла собственное швейное производство брюк и их оптовую продажу.
г. Москва, бульвар Матроса Железняка, д. 14, стр.1
Зубрилина Елена Сергеевна, ИП

GALANT - ведущая фабрика по производству женского трикотажа города Иваново.
г.Иваново, ул.Ермака 49.M
Ярмарка-Текстильщик 1, офис 148
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26.07.2025 11:06 Ответить
Цікаво, хто там кінцевий Zелений беніфіціар.
НАБУ, САП, працюйте
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26.07.2025 10:41 Ответить
Мабуть військових покарають за шкоду майна і за свій рахунок.
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26.07.2025 10:44 Ответить
Російське ІПСО, бо усі закупки контролює міністр назначений самим Зеленським, а той не міг помилитись!
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26.07.2025 10:47 Ответить
«Галант»? З такою назвою нічого добротного не шиють- тільки пофорсить.
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26.07.2025 10:56 Ответить
Галанта ловлять?
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26.07.2025 10:57 Ответить
Добре, що не рветься Зельона проркладка, через яку вимивають гроші виділені на Сили Оборони. Через цю фабрику що тільки не закуповували на МО. І все дешеве і неякісне. Крім Зе-схеми. Гроші не на Армію, а в кишеньки.
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26.07.2025 11:00 Ответить
ненавчаєма мерзота.
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26.07.2025 11:12 Ответить
Який у нас херант, така і галант! Все у цьому світі повʼязано!
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26.07.2025 11:21 Ответить
А коли отримували заказ, не перевіряли що берете, або ніколи було откати рахували
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26.07.2025 11:23 Ответить
Ось наслідки одного дуже суттєвого недоліка закупівель спорядження для військових, як правило основним критерієм є ціна, хто дешевше запропонує той і переміг, а як зробити дешеву ціну, тільки низькоякісною сировиною, ну ще на зп економлять, коли шиють неоформлені, але тут влетіти швидше можна, а так бабки вже на кармані, відкати роздані.
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26.07.2025 11:46 Ответить
Яка буде тривалість очікуваної реакції???
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26.07.2025 11:47 Ответить
зелене лайно ніяк не нажеруться. для цього зелений підор (вже не лідор) скасував незалежність сап і набу.
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26.07.2025 12:19 Ответить
 
 