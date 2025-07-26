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Новини Відео Закупівлі одягу для ЗСУ
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Швейна фабрика "Галант" передала Силам оборони неякісне спорядження, яке порвалося за тиждень. ВIДЕО

Швейна фабрика "Галант" поставила Силам оборони ремінно-плечові системи з підсумками (РПС), виготовлені із неякісної тканини. За тиждень використання вони перетворились на непотріб.

Про це пише у фейсбуку український письменник, ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко більш відомий за псевдонімом Сайгон, інформує Цензор.НЕТ.

"Курсанти і інструктори БЗВП передають пламєнний прівєт хитров@єбаній швєйній фабрикі "Галант" і тим функціонєрам ЗСУ, які пустили їх в закупки. РПСкам неділя з дня видачі і вже почті всім п@зда. Хужої кордури не найшли, шоб ще дешевше було?" - зауважив він та додав відповідне відео.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрав 11 млн грн на постачанні неякісної військової форми: на Кіровоградщині судитимуть депутата, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

закупівлі (3504) ЗСУ (7776) війна в Україні (5392)


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Топ коментарі
+25
А де знаток конституції Малюк з генпрокурором дивлятся??? Зараз ми подивимося як вони затримають тих генералів які це закупляли і приймали)))) Але тут російського сліду немає. Тут мародерить Умеров і Зеленський. Так що хлопці прийдется купляти форму за свої кровні кошти
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26.07.2025 10:24 Відповісти
+16
Судити злодіїв.
Показово вішати на ринкових площах.
Трупи не знімати тиждень.
Фото трупів розмістити в кабінетах наступного керівництва підприємства.
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26.07.2025 10:20 Відповісти
+12
И куда смотрела военприемка? В свой карман?
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26.07.2025 10:25 Відповісти
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Судити злодіїв.
Показово вішати на ринкових площах.
Трупи не знімати тиждень.
Фото трупів розмістити в кабінетах наступного керівництва підприємства.
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26.07.2025 10:20 Відповісти
використовували невідповідно
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26.07.2025 10:39 Відповісти
МАт--став фішкою для цього покоління.
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26.07.2025 10:21 Відповісти
а у вас є кращі "пояснення" ситуації яка триває вже дванадцятий рік?
Якщо так то напишіть)
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26.07.2025 11:22 Відповісти
Ну правільна...а то бєз мата какта нє па русскі...ми што - нєрусскіє??!
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26.07.2025 12:05 Відповісти
Критикуєш то давай альтернативу.
Якщо немає альтернативи то ідеш відомим курсом)
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26.07.2025 12:09 Відповісти
Що критикую?
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26.07.2025 12:11 Відповісти
словоблуд іде по замовчуванню відомим курсом в спам.
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26.07.2025 12:14 Відповісти
А де знаток конституції Малюк з генпрокурором дивлятся??? Зараз ми подивимося як вони затримають тих генералів які це закупляли і приймали)))) Але тут російського сліду немає. Тут мародерить Умеров і Зеленський. Так що хлопці прийдется купляти форму за свої кровні кошти
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26.07.2025 10:24 Відповісти
Малюк? цей мальок лише лайном може кожного вимазати по замовленню. Червінський, липа по кандидату на чільника БЕБ та його роль в знищенні незалежності НАБУ і САП тому докази.
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26.07.2025 10:51 Відповісти
И куда смотрела военприемка? В свой карман?
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26.07.2025 10:25 Відповісти
Таких центрів "воєнприйомки" по Україні 5-6. Вирахувати уйобків можно по актам прийомки майна.
Але ХТО цим займеться?
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26.07.2025 13:20 Відповісти
Матеріал для цього гешефту, мабуть, закуповували московські агенти!!???
То їх треба за це і КАРАТИ! Прямо, навпроти цієї фабрики і повісити, як мародерів на крові!!! Усе інше, це дійства привладних, для виконання портновських завдань!!
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26.07.2025 10:28 Відповісти
при шел король галант и прочих дєл.... хаха
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26.07.2025 10:28 Відповісти
який клован - така і швейна фабрика.
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26.07.2025 10:29 Відповісти
не вмієш? - не роби.
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26.07.2025 10:35 Відповісти
"бенефіціарний власник https://opendatabot.ua/p/vasylchenko-oleksandr-mykolaiovych-xFCUReJPsZxLAFjYCr5xdQ Васильченко Олександр Миколайович"
"Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів"

но ты не перепутай, евреи виноваты
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26.07.2025 11:03 Відповісти
Ти єврей?
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26.07.2025 12:06 Відповісти
я єврей.
Є проблеми?
То глянь свій пейджер-там тобі повідомлення)
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26.07.2025 12:18 Відповісти
За запитання до, як виявилося, єврея, чи він єврей, єврей погрожує мене вбити через пейджер.
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26.07.2025 12:28 Відповісти
словоблуд у своєму репертуарі іде курсом в спам)
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26.07.2025 12:30 Відповісти
Євреям можно.
Їх оберігає зє- закон "про запобігання антисемітизму..."
А українського закону "про запобігання АНТИУКРАЇНСТВА" немає.
Думай-ТЄ...
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26.07.2025 13:24 Відповісти
Що саме тебе цікавить?
Там ще декілька але йцього досить...

Компания ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГАЛАНТ" зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 14014, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 147. Руководителем компании является Зенченко Ігор Миколайович.

Компания «Galant» берет начало в 2000 году, когда открыла собственное швейное производство брюк и их оптовую продажу.
г. Москва, бульвар Матроса Железняка, д. 14, стр.1
Зубрилина Елена Сергеевна, ИП

GALANT - ведущая фабрика по производству женского трикотажа города Иваново.
г.Иваново, ул.Ермака 49.M
Ярмарка-Текстильщик 1, офис 148
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26.07.2025 11:06 Відповісти
Цікаво, хто там кінцевий Zелений беніфіціар.
НАБУ, САП, працюйте
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26.07.2025 10:41 Відповісти
А новопризначений генпрокурор всі "підозри" поховає назавжди. Так і живемо.
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26.07.2025 13:13 Відповісти
Мабуть військових покарають за шкоду майна і за свій рахунок.
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26.07.2025 10:44 Відповісти
Російське ІПСО, бо усі закупки контролює міністр назначений самим Зеленським, а той не міг помилитись!
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26.07.2025 10:47 Відповісти
Той глузувант з Конституції напризначав таких як сам - некомпетентних та жадібних до наживи.
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26.07.2025 13:14 Відповісти
«Галант»? З такою назвою нічого добротного не шиють- тільки пофорсить.
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26.07.2025 10:56 Відповісти
Галанта ловлять?
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26.07.2025 10:57 Відповісти
Добре, що не рветься Зельона проркладка, через яку вимивають гроші виділені на Сили Оборони. Через цю фабрику що тільки не закуповували на МО. І все дешеве і неякісне. Крім Зе-схеми. Гроші не на Армію, а в кишеньки.
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26.07.2025 11:00 Відповісти
ненавчаєма мерзота.
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26.07.2025 11:12 Відповісти
Який у нас херант, така і галант! Все у цьому світі повʼязано!
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26.07.2025 11:21 Відповісти
А коли отримували заказ, не перевіряли що берете, або ніколи було откати рахували
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26.07.2025 11:23 Відповісти
Ось наслідки одного дуже суттєвого недоліка закупівель спорядження для військових, як правило основним критерієм є ціна, хто дешевше запропонує той і переміг, а як зробити дешеву ціну, тільки низькоякісною сировиною, ну ще на зп економлять, коли шиють неоформлені, але тут влетіти швидше можна, а так бабки вже на кармані, відкати роздані.
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26.07.2025 11:46 Відповісти
Яка буде тривалість очікуваної реакції???
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26.07.2025 11:47 Відповісти
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26.07.2025 13:19 Відповісти
зелене лайно ніяк не нажеруться. для цього зелений підор (вже не лідор) скасував незалежність сап і набу.
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26.07.2025 12:19 Відповісти
Мабуть гівно китайське використовували...
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26.07.2025 13:36 Відповісти
 
 