Швейна фабрика "Галант" передала Силам оборони неякісне спорядження, яке порвалося за тиждень. ВIДЕО

Швейна фабрика "Галант" поставила Силам оборони ремінно-плечові системи з підсумками (РПС), виготовлені із неякісної тканини. За тиждень використання вони перетворились на непотріб.

Про це пише у фейсбуку український письменник, ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко більш відомий за псевдонімом Сайгон, інформує Цензор.НЕТ.

"Курсанти і інструктори БЗВП передають пламєнний прівєт хитров@єбаній швєйній фабрикі "Галант" і тим функціонєрам ЗСУ, які пустили їх в закупки. РПСкам неділя з дня видачі і вже почті всім п@зда. Хужої кордури не найшли, шоб ще дешевше було?" - зауважив він та додав відповідне відео.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!!!

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