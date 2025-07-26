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Швейна фабрика "Галант" передала Силам оборони неякісне спорядження, яке порвалося за тиждень. ВIДЕО
Швейна фабрика "Галант" поставила Силам оборони ремінно-плечові системи з підсумками (РПС), виготовлені із неякісної тканини. За тиждень використання вони перетворились на непотріб.
Про це пише у фейсбуку український письменник, ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко більш відомий за псевдонімом Сайгон, інформує Цензор.НЕТ.
"Курсанти і інструктори БЗВП передають пламєнний прівєт хитров@єбаній швєйній фабрикі "Галант" і тим функціонєрам ЗСУ, які пустили їх в закупки. РПСкам неділя з дня видачі і вже почті всім п@зда. Хужої кордури не найшли, шоб ще дешевше було?" - зауважив він та додав відповідне відео.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!!!
Топ коментарі
+25 Andriy Oshust
показати весь коментар26.07.2025 10:24 Відповісти Посилання
+16 Neo Matrix
показати весь коментар26.07.2025 10:20 Відповісти Посилання
+12 18c49ed2
показати весь коментар26.07.2025 10:25 Відповісти Посилання
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Показово вішати на ринкових площах.
Трупи не знімати тиждень.
Фото трупів розмістити в кабінетах наступного керівництва підприємства.
Якщо так то напишіть)
Якщо немає альтернативи то ідеш відомим курсом)
Але ХТО цим займеться?
То їх треба за це і КАРАТИ! Прямо, навпроти цієї фабрики і повісити, як мародерів на крові!!! Усе інше, це дійства привладних, для виконання портновських завдань!!
"Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів"
но ты не перепутай, евреи виноваты
Є проблеми?
То глянь свій пейджер-там тобі повідомлення)
Їх оберігає зє- закон "про запобігання антисемітизму..."
А українського закону "про запобігання АНТИУКРАЇНСТВА" немає.
Думай-ТЄ...
Там ще декілька але йцього досить...
Компания ТОВ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ГАЛАНТ" зарегистрирована по юридическому адресу Україна, 14014, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 147. Руководителем компании является Зенченко Ігор Миколайович.
Компания «Galant» берет начало в 2000 году, когда открыла собственное швейное производство брюк и их оптовую продажу.
г. Москва, бульвар Матроса Железняка, д. 14, стр.1
Зубрилина Елена Сергеевна, ИП
GALANT - ведущая фабрика по производству женского трикотажа города Иваново.
г.Иваново, ул.Ермака 49.M
Ярмарка-Текстильщик 1, офис 148
НАБУ, САП, працюйте