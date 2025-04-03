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Новини Фото Закупівлі одягу для ЗСУ Розкрадання коштів
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Розкрав 11 млн грн на постачанні неякісної військової форми: на Кіровоградщині судитимуть депутата, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань у співпраці з ДСР Нацполіції завершило досудове розслідування щодо депутата однієї з міських рад Кіровоградщини, який разом зі спільниками постачав військовим неякісний одяг. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

На Кіровоградщині судитимуть депутата за розкрадання 11 млн грн на військовій формі

За даними слідства, депутат, що одночасно був власником приватного підприємства, використав майбутні закупівлі одягу для військових з Херсонщини для власного збагачення. До оборудки він залучив знайомого, якого призначив директором підконтрольної фірми, а також бухгалтерку.

З'ясувалося, що ділки купували дешевий одяг без відповідних сертифікатів Міноборони, який лише зовні нагадував військову форму, проте не відповідав вимогам якості та функціональності. Внаслідок постачання неякісного одягу держава зазнала збитків на понад 11 млн гривень, а ще майже 10 млн гривень зловмисники планували привласнити.

Правоохоронці вчасно припинили схему. Усіх трьох фігурантів взято під варту.

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На Кіровоградщині судитимуть депутата за розкрадання 11 млн грн на військовій формі

Депутатові та його спільникам інкримінують:

  • заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем;

  • складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів;

  • вчинення злочину у складі організованої групи  (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Для відшкодування збитків на активи підозрюваних накладено арешт на 25 млн гривень.

Раніше ДБР завершило розслідування щодо директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який закупив цей неякісний одяг через тендерні процедури.

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Автор: 

депутат (1774) одяг (199) ДБР (3483) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+3
Вкрав 100 тисяч - «Ну, буває, дайте людині шанс!»
Вкрав 500 тисяч - «Хм, щось підозріло, але, може, помилка?»
Вкрав 1 мільйон - «Потрібно провести перевірку... колись... десь...»
Вкрав 5 мільйонів - «Ой, а ми й не знали, що такі схеми існують!»
Вкрав 10 мільйонів - «Ну, це вже занадто, але давайте подумаємо...»
Вкрав 11 мільйонів - «АРЕШТУВАТИ! КОНФІСКУВАТИ! Ми завжди на сторожі закону!»

Класична стратегія: чекати, поки злодій добереться до круглої суми, і лише тоді робити вигляд, що працюєш.
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03.04.2025 11:32
+3
вкрав мішок цементу з будівництва то дадуть зразу 5 років без застав
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03.04.2025 11:41
+3
Вішати треба, такого баригу на КРОВІ УКРАЇНЦІВ, разом з його помічниками!
але ж, привладні з Оманським єрмаком співпрацюють!
Його куратор, Бєсєдін проіструтувпв!
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03.04.2025 11:53
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чого це дбр та прокурори не на фронті, а *********** до депутатів?
дбр та прокурорів на фронт, лишіть депутатів-злодіїв у спокою!
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03.04.2025 11:21 Відповісти
Вкрав 100 тисяч - «Ну, буває, дайте людині шанс!»
Вкрав 500 тисяч - «Хм, щось підозріло, але, може, помилка?»
Вкрав 1 мільйон - «Потрібно провести перевірку... колись... десь...»
Вкрав 5 мільйонів - «Ой, а ми й не знали, що такі схеми існують!»
Вкрав 10 мільйонів - «Ну, це вже занадто, але давайте подумаємо...»
Вкрав 11 мільйонів - «АРЕШТУВАТИ! КОНФІСКУВАТИ! Ми завжди на сторожі закону!»

Класична стратегія: чекати, поки злодій добереться до круглої суми, і лише тоді робити вигляд, що працюєш.
показати весь коментар
03.04.2025 11:32 Відповісти
вкрав мішок цементу з будівництва то дадуть зразу 5 років без застав
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03.04.2025 11:41 Відповісти
Ну навіщо ти так, вони завжди на стороні закону коли людина не ділиться, хоча я не знаю серед депутатів людин
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03.04.2025 11:47 Відповісти
"«ЦПК так потужно бореться з корупцією, що її стало в рази більше», - ексміністр Омелян про діяльність Шабуніна. Омелян вважає, що антикорупційна діяльність має бути частиною реформи, а не підміняти її чи бути полюванням на ноунеймів з гучними гаслами і криками, як це робить ЦПК."
Що тут у нас, 11 млн грн? Чого очікувати за таку "дрібницю", коли крадуть мільярдами в тому ж МОУ наприклад. Чи я щось пропустив, і Рєзніков вже отримав довічне ув'язнення з конфіскацією у нього і у всіх його родичів включно?
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03.04.2025 11:40 Відповісти
Потужно.. вже на фото видно..мордяку хролу замалювали.. а документ(***придивіться шо підписує угоду.. на співробітництво.. 4 вкрав 2 отдав.. і вільний).. тю.
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03.04.2025 11:42 Відповісти
Ще стос документів перед ним.. ось де мільярд дерев..
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03.04.2025 11:51 Відповісти
Вішати треба, такого баригу на КРОВІ УКРАЇНЦІВ, разом з його помічниками!
але ж, привладні з Оманським єрмаком співпрацюють!
Його куратор, Бєсєдін проіструтувпв!
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03.04.2025 11:53 Відповісти
Понять и простить. Перевести в Верховную Раду.
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03.04.2025 11:55 Відповісти
прочитав- депутат далі можно не читати ==ворюга махінатор брехун та ще з слуг народу
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03.04.2025 12:13 Відповісти
оце таке йди "захищай", а ні то "ухилянт", потім плачуться шо в СЗЧ йдуть, нічого незмінилось з 2014р. шо було те і залишилось при владі.
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03.04.2025 12:55 Відповісти

Віталій Журавльов, депутат ВО "Батьківщина".
Для "вивсьоврьотє": https://anticorruption-vymir.com.ua/2025/02/27/postachannya-neyakisnoyi-vijskovoyi-formy-sud-obrav-zapobizhnyj-zahid-deputatu-z-kirovogradshhyny/
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03.04.2025 13:29 Відповісти
 
 