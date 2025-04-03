Розкрав 11 млн грн на постачанні неякісної військової форми: на Кіровоградщині судитимуть депутата, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань у співпраці з ДСР Нацполіції завершило досудове розслідування щодо депутата однієї з міських рад Кіровоградщини, який разом зі спільниками постачав військовим неякісний одяг.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, депутат, що одночасно був власником приватного підприємства, використав майбутні закупівлі одягу для військових з Херсонщини для власного збагачення. До оборудки він залучив знайомого, якого призначив директором підконтрольної фірми, а також бухгалтерку.

З'ясувалося, що ділки купували дешевий одяг без відповідних сертифікатів Міноборони, який лише зовні нагадував військову форму, проте не відповідав вимогам якості та функціональності. Внаслідок постачання неякісного одягу держава зазнала збитків на понад 11 млн гривень, а ще майже 10 млн гривень зловмисники планували привласнити.

Правоохоронці вчасно припинили схему. Усіх трьох фігурантів взято під варту.

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Депутатові та його спільникам інкримінують:

заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем;

складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів;

вчинення злочину у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Для відшкодування збитків на активи підозрюваних накладено арешт на 25 млн гривень.

Раніше ДБР завершило розслідування щодо директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який закупив цей неякісний одяг через тендерні процедури.

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