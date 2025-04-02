Вимагали хабарі у підприємців під загрозою мобілізації: на Одещині викрито двох правоохоронців, - ДБР. ФОТОрепортаж
ДБР та СБУ викрили двох правоохоронців, які змушували підприємців сплачувати хабарі, погрожуючи мобілізацією їхніх працівників.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, двоє правоохоронців систематично вимагали хабарі у власників малого бізнесу, погрожуючи повідомити військкомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку. Також вони залякували підприємців штрафами та примусовим врученням повісток.
Встановлено, що схема діяла з листопада 2024 року. З кожного підприємця вимагали в середньому 9 тисяч гривень, а загалом за місяць отримували близько 220 тисяч гривень.
27 березня 2025 року одного з фігурантів затримали під час отримання 42 тисяч гривень хабаря.
Обом підозрюваним висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди). Суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона гривень кожному.
Наразі триває підготовка клопотання щодо їх відсторонення від посад. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.
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Тепер хабарі в Україні сплачують. Як податки.