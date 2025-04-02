УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11152 відвідувача онлайн
Новини Фото Хабарництво у владі Примусова мобілізація
4 205 13

Вимагали хабарі у підприємців під загрозою мобілізації: на Одещині викрито двох правоохоронців, - ДБР. ФОТОрепортаж

В Одеській області викрито правоохоронців, які вимагали хабарі у підприємців

ДБР та СБУ викрили двох правоохоронців, які змушували підприємців сплачувати хабарі, погрожуючи мобілізацією їхніх працівників. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

В Одеській області викрито правоохоронців, які вимагали хабарі у підприємців
В Одеській області викрито правоохоронців, які вимагали хабарі у підприємців

Як зазначається, двоє правоохоронців систематично вимагали хабарі у власників малого бізнесу, погрожуючи повідомити військкомати про працівників, які не перебувають на військовому обліку. Також вони залякували підприємців штрафами та примусовим врученням повісток.

Встановлено, що схема діяла з листопада 2024 року. З кожного підприємця вимагали в середньому 9 тисяч гривень, а загалом за місяць отримували близько 220 тисяч гривень.

27 березня 2025 року одного з фігурантів затримали під час отримання 42 тисяч гривень хабаря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збитки держави через незаконний видобуток вугілля на одній із шахт Донеччини перевищили 5 мільярдів, – ДБР

В Одеській області викрито правоохоронців, які вимагали хабарі у підприємців
В Одеській області викрито правоохоронців, які вимагали хабарі у підприємців
В Одеській області викрито правоохоронців, які вимагали хабарі у підприємців

Обом підозрюваним висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди). Суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона гривень кожному.

Наразі триває підготовка клопотання щодо їх відсторонення від посад. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хабар у $40000 за усунення перешкод у веденні бізнесу: засуджено експрокурора та ексдепутата з Одещини, - ВАКС

Автор: 

хабар (4698) Одеська область (3201) Правоохоронні органи (2707) мобілізація (3044) ДБР (3483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Вони не навчені, тут нічого не вдієш
показати весь коментар
02.04.2025 13:04
+7
показати весь коментар
02.04.2025 13:06
+4
Правоохоронці уже в ТЦК? Проходять ВЛК?
показати весь коментар
02.04.2025 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правоохоронці уже в ТЦК? Проходять ВЛК?
показати весь коментар
02.04.2025 12:59 Відповісти
Вони не навчені, тут нічого не вдієш
показати весь коментар
02.04.2025 13:04 Відповісти
не для того мама квіточку пестик ростила....
показати весь коментар
02.04.2025 13:05 Відповісти
У них є гроші, тому в окопах вони не потрібні...
показати весь коментар
02.04.2025 13:07 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2025 13:06 Відповісти
Складається враження, що поміж так званих правоохоронців відсоток порушників закону значно більший, ніж поміж тих громадян, які не причетні до правоохоронних структур.
показати весь коментар
02.04.2025 13:08 Відповісти
"...змушували підприємців сплачувати хабарі..." Джерело: https://censor.net/ua/p3544603

Тепер хабарі в Україні сплачують. Як податки.
показати весь коментар
02.04.2025 13:10 Відповісти
ось для чого потрібні правоохоронці, для того щоб ухилянти їм гроші платили.
показати весь коментар
02.04.2025 13:19 Відповісти
Так це ж вже капітально реформовані правоохоронці яміністром Аваковим!
показати весь коментар
02.04.2025 13:20 Відповісти
Судячи з "запісак" - хтось зних бухгальтер...
показати весь коментар
02.04.2025 13:23 Відповісти
Таке зараз скрізь робиться, куди не гянь.
показати весь коментар
02.04.2025 13:24 Відповісти
Вінниця - місто чи "наливайка"? І шо за "нєпанятка" с кавунами?))))
показати весь коментар
02.04.2025 13:26 Відповісти
Мусора займаються звичною для себе справою - кошмарити і грабувати громадян.Цьому вони навчані,воювати - ні!
показати весь коментар
02.04.2025 15:16 Відповісти
 
 