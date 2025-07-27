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Новости Видео Атака беспилотников на Россию
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Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит подстанция, питающая железную дорогу. ВИДЕО

В поселке Октябрьский Волгоградской области РФ дроны атаковали электроподстанцию в районе железной дороги.

Об этом сообщили местные жители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Об атаке на регион заявил также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью ВСУ пытались атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БпЛА. Подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - заверил российский чиновник.

Также читайте: Дроны атаковали Ставрополь: зафиксированы попадания в радиозавод. ВИДЕО

В сети X уже геолоцировали кадры с места пожара после атаки и пришли к выводу, что, вероятно, горит электроподстанция, которая снабжает электроэнергией железную дорогу.

Автор: 

железная дорога (1421) пожар (6000) россия (96693) Удары по РФ (435)


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Топ комментарии
+9
шось не радує, зе...
де балістика?
де удари по червоній площі оплоту сатанізму? га?
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27.07.2025 08:15 Ответить
+9
Так потяги ходять на тій ділянці чи ні? Палати може й сміття на госпдворі підстанції.
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27.07.2025 09:11 Ответить
+4
Мы делаем вас сильнее!!!
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27.07.2025 08:09 Ответить
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27.07.2025 07:49 Ответить
Мы делаем вас сильнее!!!
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27.07.2025 08:09 Ответить
шось не радує, зе...
де балістика?
де удари по червоній площі оплоту сатанізму? га?
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27.07.2025 08:15 Ответить
так вєдь хатєлі СВО.
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27.07.2025 08:20 Ответить
Как говаривала ботекснвя крыса, кто как обзывается тот так и называется..
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27.07.2025 08:53 Ответить
Ну і що, скотам похрен, вони відчують, що іде війна і це горе, коли вдарить прямо по стаду
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27.07.2025 09:01 Ответить
Так потяги ходять на тій ділянці чи ні? Палати може й сміття на госпдворі підстанції.
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27.07.2025 09:11 Ответить
потужна потужність
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27.07.2025 09:26 Ответить
Кацапській коментар прийнят!!!
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27.07.2025 09:53 Ответить
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27.07.2025 12:18 Ответить
Таке собі враження. Через день все буде працювати... (
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27.07.2025 12:42 Ответить
це тягова ПС "Жутово" (47°57'46.4"N 43°38'11.1"E). Вона знаходиться на відстані 450 км від Краматорська, і навряд чи була ціллю. Сенсу вибивати ТПСи на такій відстані нема. Від Ростова вздовж нашого кордону у напрямку Курськ - Брянськ проходить рокадна залізниця з десятками ТПС, яка має значно більшу важливість для логістики східної частини фронту, і там десяток ТПСів знаходяться на віддалені від Краматорська на відстані 190-230 км.
Скоріш за все це випадкове падіння уламків або просто дрон схибив - через залізничну колію за триста метрів розташована Жутовська нафтобаза "Альфа Ойл" (47°57'45.6"N 43°38'27.1"E). Або ціллю було щось інше далі.
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27.07.2025 15:16 Ответить
 
 