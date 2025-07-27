Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит подстанция, питающая железную дорогу. ВИДЕО

В поселке Октябрьский Волгоградской области РФ дроны атаковали электроподстанцию в районе железной дороги.

Об этом сообщили местные жители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Об атаке на регион заявил также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью ВСУ пытались атаковать объекты на территории Волгоградской области с помощью БпЛА. Подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - заверил российский чиновник.

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В сети X уже геолоцировали кадры с места пожара после атаки и пришли к выводу, что, вероятно, горит электроподстанция, которая снабжает электроэнергией железную дорогу.