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Новини Відео Атака безпілотників на Росію
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Дрони атакували Волгоградську область РФ: горить підстанція, що живить залізницю. ВIДЕО

У селищі Октябрський Волгоградської області РФ дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці.

Про це повідомили місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Про атаку на регіон заявив також губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

"Сьогодні вночі ЗСУ намагалися атакувати об'єкти на території Волгоградської області за допомогою БпЛА. Підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відпрацьовують штатно. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці у Октябрьському районі. Фахівці оперативних та ремонтних служб, а також РЗ проводять роботи на об'єкті з уточнення пошкоджень та ліквідації наслідків", - запевнив російський чиновник.

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У мережі X вже геолокували кадри з місця пожежі після атаки і дійшли висновку, що, ймовірно, горить електропідстанція, яка постачає електроенергію залізниці.

Автор: 

залізниця (1545) пожежа (4383) росія (66871) Удари по РФ (437)


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Топ коментарі
+9
шось не радує, зе...
де балістика?
де удари по червоній площі оплоту сатанізму? га?
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27.07.2025 08:15 Відповісти
+9
Так потяги ходять на тій ділянці чи ні? Палати може й сміття на госпдворі підстанції.
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27.07.2025 09:11 Відповісти
+4
Мы делаем вас сильнее!!!
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27.07.2025 08:09 Відповісти
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27.07.2025 07:49 Відповісти
Мы делаем вас сильнее!!!
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27.07.2025 08:09 Відповісти
шось не радує, зе...
де балістика?
де удари по червоній площі оплоту сатанізму? га?
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27.07.2025 08:15 Відповісти
так вєдь хатєлі СВО.
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27.07.2025 08:20 Відповісти
Как говаривала ботекснвя крыса, кто как обзывается тот так и называется..
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27.07.2025 08:53 Відповісти
Ну і що, скотам похрен, вони відчують, що іде війна і це горе, коли вдарить прямо по стаду
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27.07.2025 09:01 Відповісти
Так потяги ходять на тій ділянці чи ні? Палати може й сміття на госпдворі підстанції.
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27.07.2025 09:11 Відповісти
потужна потужність
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27.07.2025 09:26 Відповісти
Кацапській коментар прийнят!!!
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27.07.2025 09:53 Відповісти
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27.07.2025 12:18 Відповісти
Таке собі враження. Через день все буде працювати... (
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27.07.2025 12:42 Відповісти
це тягова ПС "Жутово" (47°57'46.4"N 43°38'11.1"E). Вона знаходиться на відстані 450 км від Краматорська, і навряд чи була ціллю. Сенсу вибивати ТПСи на такій відстані нема. Від Ростова вздовж нашого кордону у напрямку Курськ - Брянськ проходить рокадна залізниця з десятками ТПС, яка має значно більшу важливість для логістики східної частини фронту, і там десяток ТПСів знаходяться на віддалені від Краматорська на відстані 190-230 км.
Скоріш за все це випадкове падіння уламків або просто дрон схибив - через залізничну колію за триста метрів розташована Жутовська нафтобаза "Альфа Ойл" (47°57'45.6"N 43°38'27.1"E). Або ціллю було щось інше далі.
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27.07.2025 15:16 Відповісти
 
 