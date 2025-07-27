Дрони атакували Волгоградську область РФ: горить підстанція, що живить залізницю. ВIДЕО
У селищі Октябрський Волгоградської області РФ дрони атакували електропідстанцію в районі залізниці.
Про це повідомили місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Про атаку на регіон заявив також губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
"Сьогодні вночі ЗСУ намагалися атакувати об'єкти на території Волгоградської області за допомогою БпЛА. Підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відпрацьовують штатно. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці у Октябрьському районі. Фахівці оперативних та ремонтних служб, а також РЗ проводять роботи на об'єкті з уточнення пошкоджень та ліквідації наслідків", - запевнив російський чиновник.
У мережі X вже геолокували кадри з місця пожежі після атаки і дійшли висновку, що, ймовірно, горить електропідстанція, яка постачає електроенергію залізниці.
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де балістика?
де удари по червоній площі оплоту сатанізму? га?
Скоріш за все це випадкове падіння уламків або просто дрон схибив - через залізничну колію за триста метрів розташована Жутовська нафтобаза "Альфа Ойл" (47°57'45.6"N 43°38'27.1"E). Або ціллю було щось інше далі.