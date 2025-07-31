Волгоград атаковали беспилотники: слышны взрывы, в аэропорту объявлен "Ковер". ВИДЕО
В ночь на 31 июля, в российском Волгограде прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По словам жителей, в пригороде Волгограда прогремело по меньшей мере 4-5 взрывов. Также в городе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты.
Telegram-канал Supernova+ сообщает о пожаре вблизи железнодорожной станции Котельниково в Волгоградской области в результате атаки БПЛА.
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Джерело: https://censor.net/ua/p3566192
для порівняння!
отака у нас війна.....