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Волгоград атаковали беспилотники: слышны взрывы, в аэропорту объявлен "Ковер". ВИДЕО

В ночь на 31 июля, в российском Волгограде прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам жителей, в пригороде Волгограда прогремело по меньшей мере 4-5 взрывов. Также в городе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты.

Telegram-канал Supernova+ сообщает о пожаре вблизи железнодорожной станции Котельниково в Волгоградской области в результате атаки БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об атаке на Ростовскую область: атакован железнодорожный объект. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4036) Волгоград (57) Удары по РФ (438)


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Топ комментарии
+9
Казав родичам волгоградським, перед війною (коли вони заявляли, що "Рассия адной левай Украину пабедит"): "Полезете - получите "кровавую баню", вместе с "мясорубкой"..." Тепер мають сина-інваліда, з путінською "железячкой" на грудях...)
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31.07.2025 07:05 Ответить
+5
Бажано ще й комбiновано по членiнграду з мацквабадом.
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31.07.2025 07:04 Ответить
+5
А зараз будуть вкидувать багато та з різних ракурсів, де ми потужно рознесли сарай чи вибили шибки на балконі. Ні на що більше зелена сволота не спромоглась.
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31.07.2025 07:23 Ответить
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План "Килим" означає режим закритого неба для авіації.
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31.07.2025 07:02 Ответить
ну и толку - где разрушенные дома кацапни и русня под завалами?
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31.07.2025 07:08 Ответить
Бажано ще й комбiновано по членiнграду з мацквабадом.
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31.07.2025 07:04 Ответить
Казав родичам волгоградським, перед війною (коли вони заявляли, що "Рассия адной левай Украину пабедит"): "Полезете - получите "кровавую баню", вместе с "мясорубкой"..." Тепер мають сина-інваліда, з путінською "железячкой" на грудях...)
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31.07.2025 07:05 Ответить
В СРУських казках Іван-довбень пересуваєтся на килиму-самол'оті, але, як бачимо, цей килим у ******** Параші працює навпаки, то може свинособаки з тавром "росіянін" почнуть користуватись метлою або швабраю? Муаммар Кадаффі дуже рекомендує срусне.
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31.07.2025 07:06 Ответить
Невідомі добрі безпілотники знають самі, куди летіти. Тому що хороший кацап - це дохлий кацап. Тому Україна перетворює стада диких свинособак в відвідувачів концерту йосі какабздона. І всім їм подобається бути на концерті свого кумира, тому що ніхто не здав білет назад.
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31.07.2025 07:10 Ответить
Наслідки комбінованого удару по Києву: загинула людина, 43 постраждало (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Джерело: https://censor.net/ua/p3566192

для порівняння!
отака у нас війна.....
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31.07.2025 07:19 Ответить
А зараз будуть вкидувать багато та з різних ракурсів, де ми потужно рознесли сарай чи вибили шибки на балконі. Ні на що більше зелена сволота не спромоглась.
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31.07.2025 07:23 Ответить
тИ ЩО ДІЙСНО ВВАЖАЄШ, ЩО КЕРУВАЛА ДРОНАМИ ЗЕЛЕНА СВОЛОТА, А НЕ УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ - ГЕРОЇ?
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31.07.2025 07:51 Ответить
Я про дрони та ракети, яких немає в природі, і якими воїни-герої керувати не можуть, бо їх просто немає.
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31.07.2025 07:59 Ответить
не треба так кричати, це штатний місцевий зрадойоб, який відмічається під кожною новиною про наші діпстрайки постійною методичкою про "вибиті шибки".
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31.07.2025 09:17 Ответить
Бомбить, безусловно и беспрерывно бомбить.
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31.07.2025 08:44 Ответить
Який це такий "КОВЕР" в заголовку. На українській буде "КИЛИМ", а якщо хотіли россійською написати то буде "КАВЬОР"
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31.07.2025 08:55 Ответить
хай коврами-самольотами літають.
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31.07.2025 08:56 Ответить
до бабки не ходи - прилетіло на тягову підстанцію "Котєльніково" (47°39'47.0"N 43°09'05.0"E) 220/110 кВ Волгоградської дистанції електропостачання Приволзької залізниці. Якщо так, то це вже третя або навіть четверта вибита ТПС на гвлці Волгоград-Сальск-Тіхорєцк-Краснодар. Тепер тільки тепловозами, або дрезинами.
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31.07.2025 09:08 Ответить
 
 