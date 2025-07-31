Волгоград атакували безпілотники: чутно вибухи, в аеропорту оголошено "Ковер". ВIДЕО
У ніч проти 31 липня, у російському Волгограді прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами мешканців, у передмісті Волгограда пролунало щонайменше 4−5 вибухів. Також у місті спостерігаються перебої в роботі мобільного інтернету.
В аеропорту Волгограда запроваджено тимчасові обмеження на польоти.
Telegram-канал Supernova+ повідомляє про пожежу поблизу залізничної станції Котельниково у Волгоградській області внаслідок атаки БПЛА.
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Yriii Yriii #538882
показати весь коментар31.07.2025 07:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alexandr shamov
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Яр Холодний
показати весь коментар31.07.2025 07:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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