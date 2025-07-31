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Волгоград атакували безпілотники: чутно вибухи, в аеропорту оголошено "Ковер". ВIДЕО

У ніч проти 31 липня, у російському Волгограді прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами мешканців, у передмісті Волгограда пролунало щонайменше 4−5 вибухів. Також у місті спостерігаються перебої в роботі мобільного інтернету.

В аеропорту Волгограда запроваджено тимчасові обмеження на польоти.

Telegram-канал Supernova+ повідомляє про пожежу поблизу залізничної станції Котельниково у Волгоградській області внаслідок атаки БПЛА.

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Автор: 

безпілотник (4634) Волгоград (22) Удари по РФ (440)


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31.07.2025 07:02 Відповісти
Бажано ще й комбiновано по членiнграду з мацквабадом.
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31.07.2025 07:04 Відповісти
Казав родичам волгоградським, перед війною (коли вони заявляли, що "Рассия адной левай Украину пабедит"): "Полезете - получите "кровавую баню", вместе с "мясорубкой"..." Тепер мають сина-інваліда, з путінською "железячкой" на грудях...)
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31.07.2025 07:05 Відповісти
 
 