Росіяни заявили про атаку на Ростовську область: атаковано залізничний об’єкт. ВIДЕО

У ніч проти 29 липня у Ростовській області пролунали потужні вибухи. Дрони атакували залізничний обʼєкт у Сальську, після влучань там спалахнула потужна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали.

За інформацією місцевих жителів, у небі пролунали 4-5 вибухів, працює ППО.

Користувачі мережі пишуть, що дрони, ймовірно, намагаються атакувати якийсь залізничний об'єкт.

"Щонайменше чотири вибухи прогриміли в районі 2:00. У небі над Сальськом помітили 7 дронів, що пролітали. Працює ППО", - пишуть російські телеграм-канали.

Про спалахи і вибухи в небі також повідомляють жителі Волгодонська.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив повідомлення про наліт українських дронів на Сальськ. Там, за його інформацією, загинула одна людина. Крім того, за словами губернатора, нальоти безпілотників відбивають ще в двох містах і двох районах області.

"Загоряння сталося на залізничній станції, пасажирський поїзд відведений на безпечну відстань. Попередньо, загиблих і поранених серед людей немає. У гасінні задіяно 45 осіб і 12 одиниць техніки", - написав Слюсар про Сальськ у своєму телеграм-каналі.

За словами глави області, крім Сальська, нальоти дронів відбивають у Каменську-Шахтинському, Волгодонську, а також Боковському і Тарасівському районах області.

Залізнична станція Сальська є великим залізничним вузлом на південному сході Ростовської області.

Також у селищі міського типу Орловський (Ростовська область) пошкоджено тягову підстанцію "Двойная". Зазначається, що пожежа в районі підстанції сталася внаслідок атаки невідомих безпілотників.

"Двойная" - залізнична станція Ростовського регіону Північно-Кавказької залізниці в селищі Орловський Ростовської області. Розташована на електрифікованій лінії Волгоград-1 - Сальськ.

Підстанція входить до системи Сальської дистанції електропостачання.

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