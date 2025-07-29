Россияне заявили об атаке на Ростовскую область: атакован железнодорожный объект. ВИДЕО

В ночь на 29 июля в Ростовской области прогремели мощные взрывы. Дроны атаковали железнодорожный объект в Сальске, после попаданий там произошел мощный пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы.

По информации местных жителей, в небе прозвучало 4-5 взрывов, работает ПВО.

Пользователи сети пишут, что дроны, вероятно, пытаются атаковать какой-то железнодорожный объект.

"По меньшей мере четыре взрыва прогремели в районе 2:00. В небе над Сальском заметили 7 пролетавших дронов. Работает ПВО", - пишут российские телеграм-каналы.

О вспышках и взрывах в небе также сообщают жители Волгодонска.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил сообщения о налете украинских дронов на Сальск. Там, по его информации, погиб один человек. Кроме того, по словам губернатора, налеты беспилотников отражают еще в двух городах и двух районах области.

"Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", - написал Слюсарь о Сальске в своем телеграм-канале.

По словам главы области, кроме Сальска, налеты дронов отражают в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, а также Боковском и Тарасовском районах области.

Железнодорожная станция Сальска является крупным железнодорожным узлом на юго-востоке Ростовской области.

Также в поселке городского типа Орловский (Ростовская область) повреждена тяговая подстанция "Двойная". Отмечается, что пожар в районе подстанции произошел в результате атаки неизвестных беспилотников.

"Двойная" - железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги в поселке Орловский Ростовской области. Расположена на электрифицированной линии Волгоград-1 - Сальск.

Подстанция входит в систему Сальской дистанции электроснабжения.

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