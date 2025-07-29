Россияне заявили об атаке на Ростовскую область: атакован железнодорожный объект. ВИДЕО
В ночь на 29 июля в Ростовской области прогремели мощные взрывы. Дроны атаковали железнодорожный объект в Сальске, после попаданий там произошел мощный пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы.
По информации местных жителей, в небе прозвучало 4-5 взрывов, работает ПВО.
Пользователи сети пишут, что дроны, вероятно, пытаются атаковать какой-то железнодорожный объект.
"По меньшей мере четыре взрыва прогремели в районе 2:00. В небе над Сальском заметили 7 пролетавших дронов. Работает ПВО", - пишут российские телеграм-каналы.
О вспышках и взрывах в небе также сообщают жители Волгодонска.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил сообщения о налете украинских дронов на Сальск. Там, по его информации, погиб один человек. Кроме того, по словам губернатора, налеты беспилотников отражают еще в двух городах и двух районах области.
"Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", - написал Слюсарь о Сальске в своем телеграм-канале.
По словам главы области, кроме Сальска, налеты дронов отражают в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, а также Боковском и Тарасовском районах области.
Железнодорожная станция Сальска является крупным железнодорожным узлом на юго-востоке Ростовской области.
Также в поселке городского типа Орловский (Ростовская область) повреждена тяговая подстанция "Двойная". Отмечается, что пожар в районе подстанции произошел в результате атаки неизвестных беспилотников.
"Двойная" - железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги в поселке Орловский Ростовской области. Расположена на электрифицированной линии Волгоград-1 - Сальск.
Подстанция входит в систему Сальской дистанции электроснабжения.
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А щодо гілки Сальськ -Волгоград, то там від ТПС "Двойная" (46°52'58.9"N 42°03'35.2"E) по цій же гілці у напрямку на Волгоград через 40 кілометрів знаходиться ТПС "Зімовнікі" (47°09'16.1"N 42°28'39.0"E), а ще через 40 км у Дубовскому - ТПС "Рємонтная" (47°25'23.7"N 42°46'02.3"E). Хай на тєпловозах єлозять. Хоча я би не проти, якби у Сальську прилетіло і на ПС "Сальская" (46°29'42"N 41°31'37"E). Хай пару тижнів у темряві посидять. Та і "Сальсксєльмаш", я впевнений, виробляє якісь анало-говнєти для війни.