Удар HIMARS уничтожил северокорейскую САУ "Коксан". ВИДЕО
Разведывательная группа 14-го отдельного полка БПАК Сил беспилотных систем обнаружила и скорректировала огонь РСЗО HIMARS по северокорейской САУ "Коксан".
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие поражения произошла вторичная детонация боекомплекта: артиллерийская установка была полностью уничтожена, а шесть военнослужащих расчета - ликвидированы.
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Треба "Паньпунь" або шось таке ж гуняве.