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Удар HIMARS уничтожил северокорейскую САУ "Коксан". ВИДЕО

Разведывательная группа 14-го отдельного полка БПАК Сил беспилотных систем обнаружила и скорректировала огонь РСЗО HIMARS по северокорейской САУ "Коксан".

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие поражения произошла вторичная детонация боекомплекта: артиллерийская установка была полностью уничтожена, а шесть военнослужащих расчета - ликвидированы.

Также смотрите: 14-й отдельный полк БпАК эффективно уничтожает врага в глубине его территории: Цифры говорят за себя. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1256) HIMARS (292) Силы беспилотных систем (172) 14-й отдельный полк БпАК (4)


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Ну хоч щось на ніч приємне, хотілося б, щоб ці шість були Х-уйловськими орками (корейців теж до пекла, але тут питання пріоритетів).
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31.07.2025 20:56 Ответить
Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3566345 - Удар HIMARS знищив північнокорейську САУ "Коксан" Джерело: https://censor.net/ua/v3566355
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31.07.2025 21:01 Ответить
"Коксан" - недостатньо азіятська назва.
Треба "Паньпунь" або шось таке ж гуняве.
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31.07.2025 21:04 Ответить
розміняли ракету від хаймарса на це корейське лайно. думаю, кацапам більш вигідний такий розмін.
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31.07.2025 21:53 Ответить
 
 