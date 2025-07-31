Удар HIMARS знищив північнокорейську САУ "Коксан". ВIДЕО
Розвідувальна група 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем виявила та скоригувала вогонь РСЗВ HIMARS по північнокорейській САУ "Коксан".
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ураження сталася вторинна детонація боєкомплекту: артилерійську установку було повністю знищено, а шістьох військовослужбовців розрахунку — ліквідовано.
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