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Удар HIMARS знищив північнокорейську САУ "Коксан". ВIДЕО

Розвідувальна група 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем виявила та скоригувала вогонь РСЗВ HIMARS по північнокорейській САУ "Коксан".

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ураження сталася вторинна детонація боєкомплекту: артилерійську установку було повністю знищено, а шістьох військовослужбовців розрахунку — ліквідовано.

Також дивіться: 14-й окремий полк БпАК ефективно знищує ворога в глибині його території: Цифри говорять за себе. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1294) HIMARS (313) Сили безпілотних систем (174) 14-й окремий полк БпАК (4)


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Ну хоч щось на ніч приємне, хотілося б, щоб ці шість були Х-уйловськими орками (корейців теж до пекла, але тут питання пріоритетів).
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31.07.2025 20:56 Відповісти
Китай в ООН: Пекін непокоїть, що війна в Україні перетворюється на "полігон для випробування нової зброї" Джерело: https://censor.net/ua/n3566345 - Удар HIMARS знищив північнокорейську САУ "Коксан" Джерело: https://censor.net/ua/v3566355
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31.07.2025 21:01 Відповісти
"Коксан" - недостатньо азіятська назва.
Треба "Паньпунь" або шось таке ж гуняве.
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31.07.2025 21:04 Відповісти
розміняли ракету від хаймарса на це корейське лайно. думаю, кацапам більш вигідний такий розмін.
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31.07.2025 21:53 Відповісти
 
 