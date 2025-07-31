Оккупант ярко взрывается после попадания дрона. ВИДЕО
Операторы БпЛА 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" с помощью FPV-дрона ликвидировали российского оккупанта.
Соответствующее видео опубликовано на канаде подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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бо приємно ж дивитися як горять вороги!