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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант ярко взрывается после попадания дрона. ВИДЕО

Операторы БпЛА 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" с помощью FPV-дрона ликвидировали российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовано на канаде подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дроны бригады "Азов" ликвидируют российскую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

Национальная гвардия (2195) дроны (4374)


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щось хлопці таки підкладують в бімбу,
бо приємно ж дивитися як горять вороги!
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01.08.2025 00:22 Ответить
червоне одеялко це таки маскіровка, тей кацапнячий козел щє б орієнтировочні дими пустив...
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01.08.2025 00:26 Ответить
Робот Вернер законтачився і спалахнув.
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01.08.2025 00:32 Ответить
 
 