Дроны бригады "Азов" ликвидируют российскую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 6-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов" ликвидируют российских оккупантов на Торецком направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Ни одна яма, дыра в земле или старый прицеп не спасут россиян от смерти. Дрон найдется для каждого", - отмечается в заметке.
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А, стефанчуки+зеленський, та дивна група осіб з Будинку Уряду, за 5-7 годин вчергове, нагадили для України та Українців!!!
На що адекватно, одразу відреагувало, Громадянське Суспільство України!! А в Сирії, за подібні антиКонституційні дії, групи осіб з урядового кварталу, одразу вішають, таких осіб, щоб не було Рецедивів!!
Слава Азову!