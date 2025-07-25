Дроны бригады "Азов" ликвидируют российскую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 6-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов" ликвидируют российских оккупантов на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни одна яма, дыра в земле или старый прицеп не спасут россиян от смерти. Дрон найдется для каждого", - отмечается в заметке.

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