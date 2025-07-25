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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дроны бригады "Азов" ликвидируют российскую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 6-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов" ликвидируют российских оккупантов на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни одна яма, дыра в земле или старый прицеп не спасут россиян от смерти. Дрон найдется для каждого", - отмечается в заметке.

Также смотрите: Оккупант пытался рацией сбить украинский fpv-дрон. ВИДЕО

Автор: 

Национальная гвардия (2192) Азов (815) дроны (4338)


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Дякуємо Захисникам України та х Родинами!
А, стефанчуки+зеленський, та дивна група осіб з Будинку Уряду, за 5-7 годин вчергове, нагадили для України та Українців!!!
На що адекватно, одразу відреагувало, Громадянське Суспільство України!! А в Сирії, за подібні антиКонституційні дії, групи осіб з урядового кварталу, одразу вішають, таких осіб, щоб не було Рецедивів!!
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25.07.2025 23:57 Ответить
Слава ЗСУ!
Слава Азову!
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26.07.2025 00:01 Ответить
смерть свинособакам!
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26.07.2025 00:04 Ответить
На віки віків
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26.07.2025 00:12 Ответить
 
 