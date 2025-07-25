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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони бригади "Азов" ліквідують російську піхоту на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 6-го батальйону 12-ї бригади НГУ "Азов" ліквідовують російських окупантів на Торецькому напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодна яма, діра в землі або старий причеп не врятують росіян від смерті. Дрон знайдеться для кожного", - зазначається у дописі.

Також дивіться: Окупант намагався рацією збити український fpv-дрон. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1603) Азов (799) дрони (5179)


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Дякуємо Захисникам України та х Родинами!
А, стефанчуки+зеленський, та дивна група осіб з Будинку Уряду, за 5-7 годин вчергове, нагадили для України та Українців!!!
На що адекватно, одразу відреагувало, Громадянське Суспільство України!! А в Сирії, за подібні антиКонституційні дії, групи осіб з урядового кварталу, одразу вішають, таких осіб, щоб не було Рецедивів!!
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25.07.2025 23:57 Відповісти
Слава ЗСУ!
Слава Азову!
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26.07.2025 00:01 Відповісти
смерть свинособакам!
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26.07.2025 00:04 Відповісти
На віки віків
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26.07.2025 00:12 Відповісти
Це хорошо, але тільки руйнування ценру маскви , пітера, а також знищення нафтопереробних підприємств. може зупинити знищення України.
Прострочена зелена команда цього не збирається робити -вони працюють на колишніх регіоналів, а колишнні ригі на путіна.
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26.07.2025 00:39 Відповісти
 
 