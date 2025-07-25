Дрони бригади "Азов" ліквідують російську піхоту на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів 6-го батальйону 12-ї бригади НГУ "Азов" ліквідовують російських окупантів на Торецькому напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодна яма, діра в землі або старий причеп не врятують росіян від смерті. Дрон знайдеться для кожного", - зазначається у дописі.
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А, стефанчуки+зеленський, та дивна група осіб з Будинку Уряду, за 5-7 годин вчергове, нагадили для України та Українців!!!
На що адекватно, одразу відреагувало, Громадянське Суспільство України!! А в Сирії, за подібні антиКонституційні дії, групи осіб з урядового кварталу, одразу вішають, таких осіб, щоб не було Рецедивів!!
Слава Азову!
Прострочена зелена команда цього не збирається робити -вони працюють на колишніх регіоналів, а колишнні ригі на путіна.