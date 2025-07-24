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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант намагався рацією збити український fpv-дрон. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ  fpv-дронами менше ніж за місяць перевели понад 2,1 тис. російських піхотинців в статистику "відмінусованих".

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон-камікадзе відбив голову російському штурмовику. ВIДЕО 18+

Автор: 

СБУ (13165) дрони (5161)


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Топ коментарі
+5
Дивився б і дивився як козломордих як клопів утилізують...
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24.07.2025 20:46 Відповісти
+4
Гарна робота... Слава ЗСУ!
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24.07.2025 20:51 Відповісти
+3
@ (мова оригіналу):

"В России на фоне резкого роста убитых в Украине с начала года в 7 раз увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус»."

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24.07.2025 20:51 Відповісти
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Вони точно цапорилі під наркотою,ідуть на вірну смерть.
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24.07.2025 20:45 Відповісти
З фолькльору УПА:
- ... пан має рацію.
- Ні, рація у Степана. Я маю кулемет.
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24.07.2025 21:19 Відповісти
Дивився б і дивився як козломордих як клопів утилізують...
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24.07.2025 20:46 Відповісти
Хуже
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24.07.2025 20:48 Відповісти
Та нє, то іго-го-го...
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24.07.2025 21:02 Відповісти
Гарна робота... Слава ЗСУ!
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24.07.2025 20:51 Відповісти
@ (мова оригіналу):

"В России на фоне резкого роста убитых в Украине с начала года в 7 раз увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус»."

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24.07.2025 20:51 Відповісти
Колись в них був Ємеля - **** груші окалачував - може б цьому попробувати?
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24.07.2025 21:06 Відповісти
Окупант намагався рацією збити український fpv-дрон

Мав рацію!
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24.07.2025 21:18 Відповісти
Гроші за тебе не отримають, безвісти будеш зниклим довічно
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24.07.2025 21:20 Відповісти
Яка краса..
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24.07.2025 21:41 Відповісти
 
 