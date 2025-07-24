1 712 14
Окупант намагався рацією збити український fpv-дрон. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ fpv-дронами менше ніж за місяць перевели понад 2,1 тис. російських піхотинців в статистику "відмінусованих".
Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Митя Дядя
показати весь коментар24.07.2025 20:46 Відповісти Посилання
+4 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар24.07.2025 20:51 Відповісти Посилання
+3 Тонка червона лінія
показати весь коментар24.07.2025 20:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- ... пан має рацію.
- Ні, рація у Степана. Я маю кулемет.
"В России на фоне резкого роста убитых в Украине с начала года в 7 раз увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус»."
Мав рацію!