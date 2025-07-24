Оккупант пытался рацией сбить украинский fpv-дрон. ВИДЕО
Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ fpv-дронами меньше чем за месяц перевели более 2,1 тыс. российских пехотинцев в статистику "отминусованных".
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+3 Митя Дядя
показать весь комментарий24.07.2025 20:46 Ответить Ссылка
+3 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий24.07.2025 20:51 Ответить Ссылка
+3 Тонка червона лінія
показать весь комментарий24.07.2025 20:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ... пан має рацію.
- Ні, рація у Степана. Я маю кулемет.
"В России на фоне резкого роста убитых в Украине с начала года в 7 раз увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус»."
Мав рацію!