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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант пытался рацией сбить украинский fpv-дрон. ВИДЕО

Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ fpv-дронами меньше чем за месяц перевели более 2,1 тыс. российских пехотинцев в статистику "отминусованных".

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Дрон-камикадзе отбил голову российскому штурмовику. ВИДЕО 18+

СБУ (20228) дроны (4333)


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Топ комментарии
+3
Дивився б і дивився як козломордих як клопів утилізують...
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24.07.2025 20:46 Ответить
+3
Гарна робота... Слава ЗСУ!
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24.07.2025 20:51 Ответить
+3
@ (мова оригіналу):

"В России на фоне резкого роста убитых в Украине с начала года в 7 раз увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус»."

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24.07.2025 20:51 Ответить
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Вони точно цапорилі під наркотою,ідуть на вірну смерть.
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24.07.2025 20:45 Ответить
З фолькльору УПА:
- ... пан має рацію.
- Ні, рація у Степана. Я маю кулемет.
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24.07.2025 21:19 Ответить
Дивився б і дивився як козломордих як клопів утилізують...
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24.07.2025 20:46 Ответить
Хуже
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24.07.2025 20:48 Ответить
Та нє, то іго-го-го...
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24.07.2025 21:02 Ответить
Гарна робота... Слава ЗСУ!
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24.07.2025 20:51 Ответить
@ (мова оригіналу):

"В России на фоне резкого роста убитых в Украине с начала года в 7 раз увеличилось число зарегистрированных похоронных агентств.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус»."

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24.07.2025 20:51 Ответить
Колись в них був Ємеля - **** груші окалачував - може б цьому попробувати?
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24.07.2025 21:06 Ответить
Окупант намагався рацією збити український fpv-дрон

Мав рацію!
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24.07.2025 21:18 Ответить
Гроші за тебе не отримають, безвісти будеш зниклим довічно
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24.07.2025 21:20 Ответить
 
 