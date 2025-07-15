Дрон-камикадзе отбил голову российскому штурмовику

Оператор украинского FPV-дрона ликвидировал российского штурмовика на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что россиянину взрывом разбило голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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