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Дрон-камикадзе отбил голову российскому штурмовику

Оператор украинского FPV-дрона ликвидировал российского штурмовика на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что россиянину взрывом разбило голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (20039) уничтожение (7490) дроны (4296)


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Топ комментарии
+6
ну? і як тепер слухати кобзона?
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15.07.2025 14:04 Ответить
+3
Это просто вынос мозга
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15.07.2025 14:00 Ответить
+3
А в кацапів хіба є голова ? Лантух набитий опилками як у Віні-Пуха.
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15.07.2025 14:06 Ответить
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Фінал ліги безголових!
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15.07.2025 14:00 Ответить
Это просто вынос мозга
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15.07.2025 14:00 Ответить
Не отбил, а вернул на место!
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15.07.2025 14:01 Ответить
Ну і як його тепер пізнати ?
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15.07.2025 14:01 Ответить
ну? і як тепер слухати кобзона?
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15.07.2025 14:04 Ответить
А в кацапів хіба є голова ? Лантух набитий опилками як у Віні-Пуха.
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15.07.2025 14:06 Ответить
- Постав його на землю хай походе!
- Синок, він вже не ходе. Він варений.
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15.07.2025 14:07 Ответить
совсем голову потерял…
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15.07.2025 14:08 Ответить
Здається,то дупа павіана...
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15.07.2025 14:22 Ответить
Ничего страшного - будет щи жопой хлебать.
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15.07.2025 14:36 Ответить
файно,але положення правої руки до удару вказує що він давно вже був холодний.
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15.07.2025 14:44 Ответить
От родина і без білої "лади" залишилась
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15.07.2025 14:53 Ответить
Не вірю, у нього і раніше не було голови
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15.07.2025 14:58 Ответить
Жодної різниці не помітив
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15.07.2025 15:16 Ответить
 
 