Дрон-камикадзе отбил голову российскому штурмовику
Оператор украинского FPV-дрона ликвидировал российского штурмовика на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что россиянину взрывом разбило голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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