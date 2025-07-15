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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон-камікадзе відбив голову російському штурмовику. ВIДЕО 18+

Оператор українського FPV-дрона ліквідував російського штурмовика на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що росіянину вибухом розтрощило голову.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (18190) знищення (7802) дрони (5111)


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Фінал ліги безголових!
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15.07.2025 14:00 Відповісти
Это просто вынос мозга
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15.07.2025 14:00 Відповісти
Не отбил, а вернул на место!
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15.07.2025 14:01 Відповісти
Ну і як його тепер пізнати ?
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15.07.2025 14:01 Відповісти
ну? і як тепер слухати кобзона?
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15.07.2025 14:04 Відповісти
А в кацапів хіба є голова ? Лантух набитий опилками як у Віні-Пуха.
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15.07.2025 14:06 Відповісти
- Постав його на землю хай походе!
- Синок, він вже не ходе. Він варений.
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15.07.2025 14:07 Відповісти
совсем голову потерял…
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15.07.2025 14:08 Відповісти
Здається,то дупа павіана...
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15.07.2025 14:22 Відповісти
 
 