1 371 9
Дрон-камікадзе відбив голову російському штурмовику. ВIДЕО 18+
Оператор українського FPV-дрона ліквідував російського штурмовика на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі опублікованому у соцмережах видно, що росіянину вибухом розтрощило голову.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Синок, він вже не ходе. Він варений.