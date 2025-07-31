Окупант яскраво вибухає після влучання дрона. ВIДЕО
Оператори БпЛА 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" за допомогою FPV- дрона ліквідували російського окупанта.
Відповідне відео опубліковано на канаді підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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бо приємно ж дивитися як горять вороги!