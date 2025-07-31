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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант яскраво вибухає після влучання дрона. ВIДЕО

Оператори БпЛА 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" за допомогою FPV- дрона ліквідували російського окупанта.

Відповідне відео опубліковано на канаді підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрони бригади "Азов" ліквідують російську піхоту на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1607) дрони (5209)


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щось хлопці таки підкладують в бімбу,
бо приємно ж дивитися як горять вороги!
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01.08.2025 00:22 Відповісти
червоне одеялко це таки маскіровка, тей кацапнячий козел щє б орієнтировочні дими пустив...
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01.08.2025 00:26 Відповісти
Робот Вернер законтачився і спалахнув.
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01.08.2025 00:32 Відповісти
 
 