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Новости Видео Ликвдиация наемников РФ в Мали
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Повстанцы-туареги в Мали устроили засаду и ликвидировали колонну российских наемников

В Мали местные повстанцы-туареги расстреляли колонну качественно вооруженных российских наемников "Африканского корпуса", некоторые из них ранее входили в ЧВК "Вагнер".

Видео результатов атаки туарегов было обнародовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! 18+ Кадры могут шокировать

"Колонна правительственных сил и бойцов Африканского корпуса Минобороны России попала в засаду боевиков в Мали. Есть погибшие и раненые", - говорится в заметке автора.

Как и в прошлом году, туареги устроили засаду вблизи города Тененку в районе Мопти.

Россияне заявляют о четырех ликвидированных и восьми раненых среди "Африканского корпуса" - военизированной группировки для продвижения российских интересов в Африке.

По масштабам повстанцы сравнивают эту операцию с засадой на боевиков ЧВК "Вагнер" в 2024 году. Тогда было убито 80 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Финляндии задержали бывшего наемника "Вагнера", который воевал против Украины, - СМИ

Автор: 

Африка (285) ликвидация (3904) Мали (44) ЧВК Вагнер (1337) туареги (3)


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Топ комментарии
+29
Туареги, азербайджанці... Усі перестали боятися рашу.
В ответ на использование армянских названий азербайджанских городов госагентством ТАСС МИД Азербайджана в официальном заявлении потребовал исправить топонимы, иначе Баку будет называть российские города их историческими названиями. Причём заявление сделано на английском языке. Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ дополнительно разъяснило, как будут называться российские города в его публикациях, если Россия не исправится:
Калининград - Кёнигсберг;
Оренбург - Орынбор;
Волгоград - Сарысу;
Грозный - Солжа-Гала;
Новороссийск - Суджук-Кале;
Южно-Сахалинск - Тоёхара;
Южно-Курильск - Фурукамаппу;
Петрозаводск - Петроскои;
Ижевск - Ижкар;
река Волга - Итиль и т.д.
P.S. Не знал о многих из этих исторических названий, прям ликбез.
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01.08.2025 22:12 Ответить
+17
Повстанцям-туарегам респект...
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01.08.2025 22:10 Ответить
+17
Такі кадри не шокують, такі кадри душу радують! Чим більше кацпні дохне де інде, тим менше до нас припреться.
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01.08.2025 22:13 Ответить
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Повстанцям-туарегам респект...
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01.08.2025 22:10 Ответить
Туарегам респект і уважуха
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01.08.2025 22:11 Ответить
Які молодці!
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01.08.2025 22:12 Ответить
Туареги, азербайджанці... Усі перестали боятися рашу.
В ответ на использование армянских названий азербайджанских городов госагентством ТАСС МИД Азербайджана в официальном заявлении потребовал исправить топонимы, иначе Баку будет называть российские города их историческими названиями. Причём заявление сделано на английском языке. Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ дополнительно разъяснило, как будут называться российские города в его публикациях, если Россия не исправится:
Калининград - Кёнигсберг;
Оренбург - Орынбор;
Волгоград - Сарысу;
Грозный - Солжа-Гала;
Новороссийск - Суджук-Кале;
Южно-Сахалинск - Тоёхара;
Южно-Курильск - Фурукамаппу;
Петрозаводск - Петроскои;
Ижевск - Ижкар;
река Волга - Итиль и т.д.
P.S. Не знал о многих из этих исторических названий, прям ликбез.
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01.08.2025 22:12 Ответить
І нам пора називати московію московією, бо вони вкрали нашу давню історичну назву.
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01.08.2025 22:43 Ответить
Тільки таким!
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01.08.2025 23:05 Ответить
Такі кадри не шокують, такі кадри душу радують! Чим більше кацпні дохне де інде, тим менше до нас припреться.
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01.08.2025 22:13 Ответить
ни хадите , дети чортовы, в африку гулять
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01.08.2025 22:15 Ответить
👍👏
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01.08.2025 22:15 Ответить
Двіжуха , вона ів Африці двіжуха .
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01.08.2025 22:15 Ответить
Фольксвагени мочать русню. 😁
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01.08.2025 22:16 Ответить
😁🤩🤣🥳😃
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01.08.2025 22:17 Ответить
Русня ноу! Азавад!
Туареги.
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01.08.2025 22:18 Ответить
Тут ще відео про знищення кацапа під час нападу туарегів сьогодні.

https://t.me/ButusovPlus/21773?single
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01.08.2025 23:01 Ответить
Треба в Малі найманців вербувати для України - вони вже вміють москалів шинкувати.
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01.08.2025 22:18 Ответить
хто ще росіянців не бабав? вбивати цих упирів скоро стане гарними манерами у всьому світі
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01.08.2025 22:19 Ответить
Оце так санкцii!!! 😁
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01.08.2025 22:21 Ответить
Доречі, навіть тут у кацапів закос під Рейх. "Африканський корпус" бляха.

З тією тільки різницею, що Роммеля гоняла британська регулярна армія з танками та авіацією по Африці, а кацапів гоняють туареги на пікапах. 😁
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01.08.2025 22:21 Ответить
Туареги допомагають очищати землю від саранчі.
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01.08.2025 22:26 Ответить
Награда нашла своих героев, не здохли в Украине, здохнули хрен знает где, защищая хрен знает что! А теперь пусть издадут постанову/приказ сжечь все vw touareg на болотах, от Кенигсберга до Хейшенвея!
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01.08.2025 22:26 Ответить
Смерть нацистам!!!@@@!!!
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01.08.2025 22:29 Ответить
Дохлі кацапи! Файно!
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01.08.2025 22:45 Ответить
Здох кацап, ну і аллаху акбар!
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01.08.2025 22:48 Ответить
Туареги ше ті чорти!
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01.08.2025 22:53 Ответить
 
 