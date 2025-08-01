Повстанцы-туареги в Мали устроили засаду и ликвидировали колонну российских наемников
В Мали местные повстанцы-туареги расстреляли колонну качественно вооруженных российских наемников "Африканского корпуса", некоторые из них ранее входили в ЧВК "Вагнер".
Видео результатов атаки туарегов было обнародовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Колонна правительственных сил и бойцов Африканского корпуса Минобороны России попала в засаду боевиков в Мали. Есть погибшие и раненые", - говорится в заметке автора.
Как и в прошлом году, туареги устроили засаду вблизи города Тененку в районе Мопти.
Россияне заявляют о четырех ликвидированных и восьми раненых среди "Африканского корпуса" - военизированной группировки для продвижения российских интересов в Африке.
По масштабам повстанцы сравнивают эту операцию с засадой на боевиков ЧВК "Вагнер" в 2024 году. Тогда было убито 80 человек.
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В ответ на использование армянских названий азербайджанских городов госагентством ТАСС МИД Азербайджана в официальном заявлении потребовал исправить топонимы, иначе Баку будет называть российские города их историческими названиями. Причём заявление сделано на английском языке. Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ дополнительно разъяснило, как будут называться российские города в его публикациях, если Россия не исправится:
Калининград - Кёнигсберг;
Оренбург - Орынбор;
Волгоград - Сарысу;
Грозный - Солжа-Гала;
Новороссийск - Суджук-Кале;
Южно-Сахалинск - Тоёхара;
Южно-Курильск - Фурукамаппу;
Петрозаводск - Петроскои;
Ижевск - Ижкар;
река Волга - Итиль и т.д.
P.S. Не знал о многих из этих исторических названий, прям ликбез.
Туареги.
https://t.me/ButusovPlus/21773?single
З тією тільки різницею, що Роммеля гоняла британська регулярна армія з танками та авіацією по Африці, а кацапів гоняють туареги на пікапах. 😁