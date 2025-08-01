Повстанцы-туареги в Мали устроили засаду и ликвидировали колонну российских наемников

В Мали местные повстанцы-туареги расстреляли колонну качественно вооруженных российских наемников "Африканского корпуса", некоторые из них ранее входили в ЧВК "Вагнер".

Видео результатов атаки туарегов было обнародовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Колонна правительственных сил и бойцов Африканского корпуса Минобороны России попала в засаду боевиков в Мали. Есть погибшие и раненые", - говорится в заметке автора.

Как и в прошлом году, туареги устроили засаду вблизи города Тененку в районе Мопти.

Россияне заявляют о четырех ликвидированных и восьми раненых среди "Африканского корпуса" - военизированной группировки для продвижения российских интересов в Африке.

По масштабам повстанцы сравнивают эту операцию с засадой на боевиков ЧВК "Вагнер" в 2024 году. Тогда было убито 80 человек.

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