Повстанці-туареги у Малі влаштували засідку та ліквідували колону російських найманців. ВIДЕО 18+
У Малі місцеві повстанці-туареги розстріляли колону якісно озброєних російських найманців "Африканського корпусу", деякі з них раніше входили до ПВК "Вагнер".
Відео результатів атаки туарегів було оприлюднено в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Увага! 18+ Кадри можуть шокувати
"Колона урядових сил і бійців Африканського корпусу Міноборони Росії потрапила в засідку бойовиків у Малі. Є загиблі та поранені", - йдеться у дописі автора.
Як і торік, туареги влаштували засідку поблизу міста Тененку у районі Мопті.
Росіяни заявляють про чотирьох ліквідованих та вісьмох поранених серед "Африканського корпусу" –– воєнізованого угруповання для просування російських інтересів в Африці.
За масштабами повстанці порівнюють цю операцію із засідкою на бойовиків ПВК "Вагнер" у 2024 році. Тоді було вбито 80 осіб.
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В ответ на использование армянских названий азербайджанских городов госагентством ТАСС МИД Азербайджана в официальном заявлении потребовал исправить топонимы, иначе Баку будет называть российские города их историческими названиями. Причём заявление сделано на английском языке. Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ дополнительно разъяснило, как будут называться российские города в его публикациях, если Россия не исправится:
Калининград - Кёнигсберг;
Оренбург - Орынбор;
Волгоград - Сарысу;
Грозный - Солжа-Гала;
Новороссийск - Суджук-Кале;
Южно-Сахалинск - Тоёхара;
Южно-Курильск - Фурукамаппу;
Петрозаводск - Петроскои;
Ижевск - Ижкар;
река Волга - Итиль и т.д.
P.S. Не знал о многих из этих исторических названий, прям ликбез.
Туареги.
https://t.me/ButusovPlus/21773?single
З тією тільки різницею, що Роммеля гоняла британська регулярна армія з танками та авіацією по Африці, а кацапів гоняють туареги на пікапах. 😁