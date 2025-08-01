Повстанці-туареги у Малі влаштували засідку та ліквідували колону російських найманців. ВIДЕО 18+

У Малі місцеві повстанці-туареги розстріляли колону якісно озброєних російських найманців "Африканського корпусу", деякі з них раніше входили до ПВК "Вагнер".

Відео результатів атаки туарегів було оприлюднено в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Колона урядових сил і бійців Африканського корпусу Міноборони Росії потрапила в засідку бойовиків у Малі. Є загиблі та поранені", - йдеться у дописі автора.

Як і торік, туареги влаштували засідку поблизу міста Тененку у районі Мопті.

Росіяни заявляють про чотирьох ліквідованих та вісьмох поранених серед "Африканського корпусу" –– воєнізованого угруповання для просування російських інтересів в Африці.

За масштабами повстанці порівнюють цю операцію із засідкою на бойовиків ПВК "Вагнер" у 2024 році. Тоді було вбито 80 осіб.

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