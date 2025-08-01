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Новини Відео Ліквдіація найманців РФ у Малі
5 448 26

Повстанці-туареги у Малі влаштували засідку та ліквідували колону російських найманців. ВIДЕО 18+

У Малі місцеві повстанці-туареги розстріляли колону якісно озброєних російських найманців "Африканського корпусу", деякі з них раніше входили до ПВК "Вагнер".

Відео результатів атаки туарегів було оприлюднено в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Увага! 18+ Кадри можуть шокувати

"Колона урядових сил і бійців Африканського корпусу Міноборони Росії потрапила в засідку бойовиків у Малі. Є загиблі та поранені", - йдеться у дописі автора.

Як і торік, туареги влаштували засідку поблизу міста Тененку у районі Мопті.

Росіяни заявляють про чотирьох ліквідованих та вісьмох поранених серед "Африканського корпусу" –– воєнізованого угруповання для просування російських інтересів в Африці.

За масштабами повстанці порівнюють цю операцію із засідкою на бойовиків ПВК "Вагнер" у 2024 році. Тоді було вбито 80 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Фінляндії затримали колишнього найманця "Вагнера", який воював проти України, - ЗМІ

Автор: 

Африка (316) ліквідація (4289) Малі (32) ПВК Вагнер (1545) туареги (3)


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Топ коментарі
+32
Туареги, азербайджанці... Усі перестали боятися рашу.
В ответ на использование армянских названий азербайджанских городов госагентством ТАСС МИД Азербайджана в официальном заявлении потребовал исправить топонимы, иначе Баку будет называть российские города их историческими названиями. Причём заявление сделано на английском языке. Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ дополнительно разъяснило, как будут называться российские города в его публикациях, если Россия не исправится:
Калининград - Кёнигсберг;
Оренбург - Орынбор;
Волгоград - Сарысу;
Грозный - Солжа-Гала;
Новороссийск - Суджук-Кале;
Южно-Сахалинск - Тоёхара;
Южно-Курильск - Фурукамаппу;
Петрозаводск - Петроскои;
Ижевск - Ижкар;
река Волга - Итиль и т.д.
P.S. Не знал о многих из этих исторических названий, прям ликбез.
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01.08.2025 22:12 Відповісти
+22
Повстанцям-туарегам респект...
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01.08.2025 22:10 Відповісти
+19
Такі кадри не шокують, такі кадри душу радують! Чим більше кацпні дохне де інде, тим менше до нас припреться.
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01.08.2025 22:13 Відповісти
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Повстанцям-туарегам респект...
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01.08.2025 22:10 Відповісти
Туарегам респект і уважуха
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01.08.2025 22:11 Відповісти
Які молодці!
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01.08.2025 22:12 Відповісти
Туареги, азербайджанці... Усі перестали боятися рашу.
В ответ на использование армянских названий азербайджанских городов госагентством ТАСС МИД Азербайджана в официальном заявлении потребовал исправить топонимы, иначе Баку будет называть российские города их историческими названиями. Причём заявление сделано на английском языке. Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ дополнительно разъяснило, как будут называться российские города в его публикациях, если Россия не исправится:
Калининград - Кёнигсберг;
Оренбург - Орынбор;
Волгоград - Сарысу;
Грозный - Солжа-Гала;
Новороссийск - Суджук-Кале;
Южно-Сахалинск - Тоёхара;
Южно-Курильск - Фурукамаппу;
Петрозаводск - Петроскои;
Ижевск - Ижкар;
река Волга - Итиль и т.д.
P.S. Не знал о многих из этих исторических названий, прям ликбез.
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01.08.2025 22:12 Відповісти
І нам пора називати московію московією, бо вони вкрали нашу давню історичну назву.
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01.08.2025 22:43 Відповісти
Тільки таким!
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01.08.2025 23:05 Відповісти
Такі кадри не шокують, такі кадри душу радують! Чим більше кацпні дохне де інде, тим менше до нас припреться.
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01.08.2025 22:13 Відповісти
ни хадите , дети чортовы, в африку гулять
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01.08.2025 22:15 Відповісти
👍👏
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01.08.2025 22:15 Відповісти
Двіжуха , вона ів Африці двіжуха .
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01.08.2025 22:15 Відповісти
Фольксвагени мочать русню. 😁
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01.08.2025 22:16 Відповісти
😁🤩🤣🥳😃
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01.08.2025 22:17 Відповісти
Русня ноу! Азавад!
Туареги.
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01.08.2025 22:18 Відповісти
Тут ще відео про знищення кацапа під час нападу туарегів сьогодні.

https://t.me/ButusovPlus/21773?single
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01.08.2025 23:01 Відповісти
Треба в Малі найманців вербувати для України - вони вже вміють москалів шинкувати.
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01.08.2025 22:18 Відповісти
хто ще росіянців не бабав? вбивати цих упирів скоро стане гарними манерами у всьому світі
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01.08.2025 22:19 Відповісти
Оце так санкцii!!! 😁
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01.08.2025 22:21 Відповісти
Доречі, навіть тут у кацапів закос під Рейх. "Африканський корпус" бляха.

З тією тільки різницею, що Роммеля гоняла британська регулярна армія з танками та авіацією по Африці, а кацапів гоняють туареги на пікапах. 😁
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01.08.2025 22:21 Відповісти
Туареги допомагають очищати землю від саранчі.
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01.08.2025 22:26 Відповісти
Награда нашла своих героев, не здохли в Украине, здохнули хрен знает где, защищая хрен знает что! А теперь пусть издадут постанову/приказ сжечь все vw touareg на болотах, от Кенигсберга до Хейшенвея!
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01.08.2025 22:26 Відповісти
Смерть нацистам!!!@@@!!!
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01.08.2025 22:29 Відповісти
Дохлі кацапи! Файно!
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01.08.2025 22:45 Відповісти
Здох кацап, ну і аллаху акбар!
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01.08.2025 22:48 Відповісти
Туареги ше ті чорти!
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01.08.2025 22:53 Відповісти
Туареги пленных не берут.
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01.08.2025 23:10 Відповісти
Дохла кацапина - це звжди добре.
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01.08.2025 23:10 Відповісти
 
 