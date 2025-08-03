"Всегда есть работа по восстановлению, всегда наши делают максимум, чтобы спасти людей", - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению городов и сел после российских обстрелов.

Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить наших людей на Херсонщине, в Николаеве, в наших городах и громадах на Юге, на Харьковщине, на Сумщине. Всюду, где есть постоянные российские удары по обычным домам, по энергетике, фактически, просто по жизни людей.

Всегда есть работа по восстановлению, всегда наши делают максимум, чтобы спасти людей. Спасибо каждому, кто так работает - ради нашего государства, наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной. Слава Украине!" - сказал президент.

Также читайте: Кабмин упростил процедуру восстановления жилья после обстрелов, - Свириденко