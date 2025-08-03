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Новости Видео Обращение Зеленского
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"Всегда есть работа по восстановлению, всегда наши делают максимум, чтобы спасти людей", - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению городов и сел после российских обстрелов.

Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить наших людей на Херсонщине, в Николаеве, в наших городах и громадах на Юге, на Харьковщине, на Сумщине. Всюду, где есть постоянные российские удары по обычным домам, по энергетике, фактически, просто по жизни людей.

Всегда есть работа по восстановлению, всегда наши делают максимум, чтобы спасти людей. Спасибо каждому, кто так работает - ради нашего государства, наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной. Слава Украине!" - сказал президент.

Также читайте: Кабмин упростил процедуру восстановления жилья после обстрелов, - Свириденко

Автор: 

Зеленский Владимир (21425) восстановления (168)


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Топ комментарии
+5
підкажіть , а що це за е-бал на відосику хрипить ?
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03.08.2025 16:53 Ответить
+5
Ваші це хто? Кошевиє з шефірами та міндічами?
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03.08.2025 16:55 Ответить
+5
Ваші роблять максимум шоб з кожної допомоги собі грошенят хапнути
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03.08.2025 16:57 Ответить
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підкажіть , а що це за е-бал на відосику хрипить ?
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03.08.2025 16:53 Ответить
Ой не гундось. Вже не відмиєшся від 12414 морда младорегіоналівська
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03.08.2025 16:54 Ответить
"Армію,мову та віру" не змогли на хліб намазати то намазуйте "дякую" потужне
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03.08.2025 16:54 Ответить
Ваші це хто? Кошевиє з шефірами та міндічами?
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03.08.2025 16:55 Ответить
Ваші роблять максимум шоб з кожної допомоги собі грошенят хапнути
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03.08.2025 16:57 Ответить
Де ракети, Зельман? Жирні пики Умерова та Єрмака бачу, ракет не бачу.
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03.08.2025 16:58 Ответить
rкому потрібна подяка грабіжника, котрий в часі війни оббирає і армію і бюджет,та нічого не зробив з 2019 року.що захистити український народ від рашистського кровопивці.???
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03.08.2025 16:59 Ответить
Дякула потужний і незламний, каторий нікаму нічаво нє должєн
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03.08.2025 17:00 Ответить
Геть обкуреного ішака!
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03.08.2025 17:30 Ответить
Ну.чорт...
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03.08.2025 17:49 Ответить
Завжди є робота з відновлення: спочатку розміновуємо Чонгар, а потім відновлюємося від бомбардувань; відддаємо кацапам азовців у полон, а потім намагаємося їх витягти; приймаємо закон про скасування незалежності НАБУ, а через кілька днів голосуємо щоб відновити її; спочатку забираємо в людей нормальне життя, а потім роздаємо по тисячі. Так і живемо.
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03.08.2025 18:02 Ответить
Вже неможливо слухати. Ні виваженості, ні реальності в його словах немає.
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03.08.2025 18:08 Ответить
 
 