"Всегда есть работа по восстановлению, всегда наши делают максимум, чтобы спасти людей", - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению городов и сел после российских обстрелов.
Об этом заявил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить наших людей на Херсонщине, в Николаеве, в наших городах и громадах на Юге, на Харьковщине, на Сумщине. Всюду, где есть постоянные российские удары по обычным домам, по энергетике, фактически, просто по жизни людей.
Всегда есть работа по восстановлению, всегда наши делают максимум, чтобы спасти людей. Спасибо каждому, кто так работает - ради нашего государства, наших людей. Спасибо всем, кто с Украиной. Слава Украине!" - сказал президент.
Топ комментарии
+5 Xander G
показать весь комментарий03.08.2025 16:53 Ответить Ссылка
+5 Старый зольдат
показать весь комментарий03.08.2025 16:55 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.08.2025 16:57 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Xander G
показать весь комментарий03.08.2025 16:53 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
wadpas
показать весь комментарий03.08.2025 16:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Bogdan #603107
показать весь комментарий03.08.2025 16:54 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий03.08.2025 16:55 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.08.2025 16:57 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий03.08.2025 16:58 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий03.08.2025 16:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
vlad podolsky
показать весь комментарий03.08.2025 17:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий03.08.2025 17:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
al gn
показать весь комментарий03.08.2025 17:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Tema9
показать весь комментарий03.08.2025 18:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oksana Kolesnykova #586448
показать весь комментарий03.08.2025 18:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль