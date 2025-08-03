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Новини Відео Звернення Зеленського
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"Завжди є робота з відновлення, завжди наші роблять максимум, щоб урятувати людей", - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський подякував усім, хто долучається до відновлення міст і сіл після російських обстрілів.

Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати нашим людям у Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на Півдні, на Харківщині, на Сумщині. Всюди, де постійні російські удари по звичайних будинках, по енергетиці, фактично просто по життю людей.

Завжди є робота з відновлення, завжди наші роблять максимум, щоб урятувати людей. Дякую кожному, хто так працює – заради нашої держави, наших людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!" - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24954) відновлення (644)


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Топ коментарі
+7
Ваші роблять максимум шоб з кожної допомоги собі грошенят хапнути
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03.08.2025 16:57 Відповісти
+6
підкажіть , а що це за е-бал на відосику хрипить ?
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03.08.2025 16:53 Відповісти
+6
Ваші це хто? Кошевиє з шефірами та міндічами?
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03.08.2025 16:55 Відповісти
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підкажіть , а що це за е-бал на відосику хрипить ?
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03.08.2025 16:53 Відповісти
Ой не гундось. Вже не відмиєшся від 12414 морда младорегіоналівська
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03.08.2025 16:54 Відповісти
"Армію,мову та віру" не змогли на хліб намазати то намазуйте "дякую" потужне
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03.08.2025 16:54 Відповісти
Ваші це хто? Кошевиє з шефірами та міндічами?
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03.08.2025 16:55 Відповісти
Ваші роблять максимум шоб з кожної допомоги собі грошенят хапнути
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03.08.2025 16:57 Відповісти
Де ракети, Зельман? Жирні пики Умерова та Єрмака бачу, ракет не бачу.
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03.08.2025 16:58 Відповісти
rкому потрібна подяка грабіжника, котрий в часі війни оббирає і армію і бюджет,та нічого не зробив з 2019 року.що захистити український народ від рашистського кровопивці.???
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03.08.2025 16:59 Відповісти
Дякула потужний і незламний, каторий нікаму нічаво нє должєн
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03.08.2025 17:00 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
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03.08.2025 17:30 Відповісти
Ну.чорт...
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03.08.2025 17:49 Відповісти
Завжди є робота з відновлення: спочатку розміновуємо Чонгар, а потім відновлюємося від бомбардувань; відддаємо кацапам азовців у полон, а потім намагаємося їх витягти; приймаємо закон про скасування незалежності НАБУ, а через кілька днів голосуємо щоб відновити її; спочатку забираємо в людей нормальне життя, а потім роздаємо по тисячі. Так і живемо.
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03.08.2025 18:02 Відповісти
Вже неможливо слухати. Ні виваженості, ні реальності в його словах немає.
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03.08.2025 18:08 Відповісти
 
 