"Завжди є робота з відновлення, завжди наші роблять максимум, щоб урятувати людей", - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський подякував усім, хто долучається до відновлення міст і сіл після російських обстрілів.

Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати нашим людям у Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на Півдні, на Харківщині, на Сумщині. Всюди, де постійні російські удари по звичайних будинках, по енергетиці, фактично просто по життю людей.

Завжди є робота з відновлення, завжди наші роблять максимум, щоб урятувати людей. Дякую кожному, хто так працює – заради нашої держави, наших людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!" - сказав президент.

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