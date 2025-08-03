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Украинские пилоты совершили уже 28 тысяч боевых вылетов, - Зеленский вручил награды военным Воздушных сил. ВИДЕО

Украинские пилоты совершили уже 28 тысяч боевых вылетов - на огневое поражение, авиационное прикрытие или разведку.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается 3 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил наградами воинов Воздушных сил.

"Вместе вы показали миру реальное мастерство наших Воздушных сил, вместе доказали: наши люди точно готовы к любым вызовам, и нужны только средства, только оружие. За рекордное время наши воины в совершенстве овладели Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и другие средства ПВО. А в небе наши асы пилотируют F-16 и Mirage. Спасибо за это всем вам - всем, кто на страже украинского неба", - заявил Зеленский.

Он отметил, что пилоты ВСУ совершили уже 28 тысяч боевых вылетов - на огневое поражение, авиационное прикрытие или разведку.

"Спасибо каждому и каждой, кто с первых минут полномасштабной войны сохранил нашу боевую авиацию и всегда - даже при чрезвычайно сложных обстоятельствах - выполнял и выполняет боевые задачи", - добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что украинцы не дали россиянам воцариться в нашем небе.

"Это действительно большой украинский результат: украинцы не дали россиянам воцариться в нашем небе. Наши Воздушные силы - одно из очевидных доказательств того, что украинцы свое государство не отдадут. Гордимся вами и всеми вашими результатами - всех воинов Воздушных сил, всех, кто помогает", - заявил президент.

Напомним, что сегодня 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21425) Воздушные силы (2567) пилот (92)


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Топ комментарии
+1
Другий день ору зебілів, які хотіли показати патужну роботу НАБУ за новим законом Зюзідента (і щоб всі забули про Чернишова та Міндичя), а всі нитки нового розслідування про розкрадання дронів і реб знову ведуть на Банкову 🤦‍♀️
Виявилось, що корупціонер Гайдай - кум Єрмака, перед вторгненням на посаді голови Луганської ОВА розставив всюди ригів, а 24 лютого просто втік, покидавши людей і техніку. При цьому Зечмо його орденом нагородив - 1 в 1 історія з мером Бучі
https://youtu.be/gn7WQT8jkH4?si=JaJzAFHOw5SXXsKS
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03.08.2025 18:24 Ответить
+1

Квартира у «пенсіонерки», оренда за 70% зарплати і родинні маєтки: де живуть українські міністри

Попри посади у Кабміні, більшість міністрів живуть відносно скромно - принаймні, у порівнянні з народними депутатами.

🔹Найбільший будинок серед чинних урядовців належить дружині віцепрем'єра Олексія #Кулеба - маєток на 376 кв.м у Крюківщині, який з'явився ще у 2005 році. У розпорядженні родини також апартаменти в Яремче та квартира в ЖК «Шевченківський», надана у безоплатне користування.

🔹Друга за площею - нерухомість міністра юстиції Германа #Галущенко. Він володіє будинком на майже 320 кв.м у Великій Солтанівці з власним басейном.

🔹По 215 кв.м - у будинках міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра спорту Матвія Бідного. А от найменша нерухомість - у Михайла Федорова, віцепрем'єра з цифрової трансформації: це квартира на 74,8 кв.м у ЖК «Комфорт Таун».

🔹У центрі уваги - міністерка енергетики Світлана #Гринчук. Вона орендує трикімнатну квартиру в елітному клубному будинку «Гоголівська, 47», а також паркомісце. За ринковими цінами, це обходиться в понад 70 тис. грн щомісяця - тобто близько 70% її зарплати. До цього міністерка мешкала у квартирі колишнього чоловіка, тож джерела фінансування нової оренди викликають запитання.

🔹Схожа ситуація - у прем'єрки Юлії #Свириденко. З 2021 року вона орендує апартаменти на 120 кв.м у ЖК «Busov Hill» на Печерську. Власницею квартири є пенсіонерка з Чернігова, яка придбала житло за кілька тижнів до підписання договору оренди. До цього Свириденко мешкала в однокімнатній квартирі у Святошинському районі Києва.

На фоні розкішних резиденцій деяких нардепів, урядовці справді виглядають скромніше. Проте це лише на перший погляд - історії з орендою елітних квартир за сумнівними схемами та на межі зарплатних можливостей викликають питання про прозорість і джерела доходів чиновників. Усе частіше розкіш приховується за формулюванням «оренда» або «безоплатне користування».
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03.08.2025 18:32 Ответить
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Статист
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03.08.2025 18:23 Ответить
Цап смердючий.
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03.08.2025 19:01 Ответить
Другий день ору зебілів, які хотіли показати патужну роботу НАБУ за новим законом Зюзідента (і щоб всі забули про Чернишова та Міндичя), а всі нитки нового розслідування про розкрадання дронів і реб знову ведуть на Банкову 🤦‍♀️
Виявилось, що корупціонер Гайдай - кум Єрмака, перед вторгненням на посаді голови Луганської ОВА розставив всюди ригів, а 24 лютого просто втік, покидавши людей і техніку. При цьому Зечмо його орденом нагородив - 1 в 1 історія з мером Бучі
https://youtu.be/gn7WQT8jkH4?si=JaJzAFHOw5SXXsKS
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03.08.2025 18:24 Ответить
Дивлюся на нагороди спійманого на корупції голови Мукачівської РДА і колишнього голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Прям засипаний нагородами від Зеленського, Стефанчука, Сирського до УДО, ДПСУ та інших. І жодної нагороди від Залужного. Мдя, як так міг Головком? Презедент нагороджував, а Залужний не Гайдая нагородив, а солдат і офіцерів на фронті. Бардак!

Особливо тішить орден Богдана Хмельницького в минулому році. "За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників". Ну, внесок вже зрозумілий. Може тепер Vолодимир Олександрович Z йому Героя України дасть?
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03.08.2025 18:27 Ответить
Ще про мера Мелітополя забув...
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03.08.2025 19:46 Ответить
За миколаївських та вінницьких ждунів, чомусь зеленський замовчує!!??
Думає, що без нього розсосеться, РНБОУ та правоохоронці, якось там, замилять усе щодо московської агентури з ригоАНАЛІВ!?!
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03.08.2025 18:26 Ответить
Oleksandr Valovyi якби ти був трохи розумнішим ніж ти є то не ставив би такі тупі питання.
До речі, воїн ти коли повернешся із австрії захищати Україну?
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03.08.2025 18:30 Ответить
З «ніками», не ведуть діалогів, як з Людиною!
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03.08.2025 19:38 Ответить

Квартира у «пенсіонерки», оренда за 70% зарплати і родинні маєтки: де живуть українські міністри

Попри посади у Кабміні, більшість міністрів живуть відносно скромно - принаймні, у порівнянні з народними депутатами.

🔹Найбільший будинок серед чинних урядовців належить дружині віцепрем'єра Олексія #Кулеба - маєток на 376 кв.м у Крюківщині, який з'явився ще у 2005 році. У розпорядженні родини також апартаменти в Яремче та квартира в ЖК «Шевченківський», надана у безоплатне користування.

🔹Друга за площею - нерухомість міністра юстиції Германа #Галущенко. Він володіє будинком на майже 320 кв.м у Великій Солтанівці з власним басейном.

🔹По 215 кв.м - у будинках міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра спорту Матвія Бідного. А от найменша нерухомість - у Михайла Федорова, віцепрем'єра з цифрової трансформації: це квартира на 74,8 кв.м у ЖК «Комфорт Таун».

🔹У центрі уваги - міністерка енергетики Світлана #Гринчук. Вона орендує трикімнатну квартиру в елітному клубному будинку «Гоголівська, 47», а також паркомісце. За ринковими цінами, це обходиться в понад 70 тис. грн щомісяця - тобто близько 70% її зарплати. До цього міністерка мешкала у квартирі колишнього чоловіка, тож джерела фінансування нової оренди викликають запитання.

🔹Схожа ситуація - у прем'єрки Юлії #Свириденко. З 2021 року вона орендує апартаменти на 120 кв.м у ЖК «Busov Hill» на Печерську. Власницею квартири є пенсіонерка з Чернігова, яка придбала житло за кілька тижнів до підписання договору оренди. До цього Свириденко мешкала в однокімнатній квартирі у Святошинському районі Києва.

На фоні розкішних резиденцій деяких нардепів, урядовці справді виглядають скромніше. Проте це лише на перший погляд - історії з орендою елітних квартир за сумнівними схемами та на межі зарплатних можливостей викликають питання про прозорість і джерела доходів чиновників. Усе частіше розкіш приховується за формулюванням «оренда» або «безоплатне користування».
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03.08.2025 18:32 Ответить
Так вони і «животіють», ота група осіб, з урядового кварталу, з думками про запис у трудовій, для подальших виплат з Пенсійного фонду, про кришувальників, які їх прилаштували на посади,( без отих ТІ ПІ АЙ), про крипту, та особисту бездіяльність, з круговою порукою, прикриту нікчемним Регламентом КМУ!!!
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03.08.2025 19:44 Ответить
Ти то тут до чого, крадій-недомірок?
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03.08.2025 19:02 Ответить
боже боже!
як фантастично! як феєрично!
брехати мародерити та нагороджати, оце гундосе зе!падло, дуже ********....
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03.08.2025 19:10 Ответить
 
 