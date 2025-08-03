Украинские пилоты совершили уже 28 тысяч боевых вылетов, - Зеленский вручил награды военным Воздушных сил. ВИДЕО
Украинские пилоты совершили уже 28 тысяч боевых вылетов - на огневое поражение, авиационное прикрытие или разведку.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается 3 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил наградами воинов Воздушных сил.
"Вместе вы показали миру реальное мастерство наших Воздушных сил, вместе доказали: наши люди точно готовы к любым вызовам, и нужны только средства, только оружие. За рекордное время наши воины в совершенстве овладели Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и другие средства ПВО. А в небе наши асы пилотируют F-16 и Mirage. Спасибо за это всем вам - всем, кто на страже украинского неба", - заявил Зеленский.
Он отметил, что пилоты ВСУ совершили уже 28 тысяч боевых вылетов - на огневое поражение, авиационное прикрытие или разведку.
"Спасибо каждому и каждой, кто с первых минут полномасштабной войны сохранил нашу боевую авиацию и всегда - даже при чрезвычайно сложных обстоятельствах - выполнял и выполняет боевые задачи", - добавил глава государства.
Также Зеленский отметил, что украинцы не дали россиянам воцариться в нашем небе.
"Это действительно большой украинский результат: украинцы не дали россиянам воцариться в нашем небе. Наши Воздушные силы - одно из очевидных доказательств того, что украинцы свое государство не отдадут. Гордимся вами и всеми вашими результатами - всех воинов Воздушных сил, всех, кто помогает", - заявил президент.
Напомним, что сегодня 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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Виявилось, що корупціонер Гайдай - кум Єрмака, перед вторгненням на посаді голови Луганської ОВА розставив всюди ригів, а 24 лютого просто втік, покидавши людей і техніку. При цьому Зечмо його орденом нагородив - 1 в 1 історія з мером Бучі
https://youtu.be/gn7WQT8jkH4?si=JaJzAFHOw5SXXsKS
Особливо тішить орден Богдана Хмельницького в минулому році. "За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників". Ну, внесок вже зрозумілий. Може тепер Vолодимир Олександрович Z йому Героя України дасть?
Думає, що без нього розсосеться, РНБОУ та правоохоронці, якось там, замилять усе щодо московської агентури з ригоАНАЛІВ!?!
До речі, воїн ти коли повернешся із австрії захищати Україну?
Квартира у «пенсіонерки», оренда за 70% зарплати і родинні маєтки: де живуть українські міністри
Попри посади у Кабміні, більшість міністрів живуть відносно скромно - принаймні, у порівнянні з народними депутатами.
🔹Найбільший будинок серед чинних урядовців належить дружині віцепрем'єра Олексія #Кулеба - маєток на 376 кв.м у Крюківщині, який з'явився ще у 2005 році. У розпорядженні родини також апартаменти в Яремче та квартира в ЖК «Шевченківський», надана у безоплатне користування.
🔹Друга за площею - нерухомість міністра юстиції Германа #Галущенко. Він володіє будинком на майже 320 кв.м у Великій Солтанівці з власним басейном.
🔹По 215 кв.м - у будинках міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра спорту Матвія Бідного. А от найменша нерухомість - у Михайла Федорова, віцепрем'єра з цифрової трансформації: це квартира на 74,8 кв.м у ЖК «Комфорт Таун».
🔹У центрі уваги - міністерка енергетики Світлана #Гринчук. Вона орендує трикімнатну квартиру в елітному клубному будинку «Гоголівська, 47», а також паркомісце. За ринковими цінами, це обходиться в понад 70 тис. грн щомісяця - тобто близько 70% її зарплати. До цього міністерка мешкала у квартирі колишнього чоловіка, тож джерела фінансування нової оренди викликають запитання.
🔹Схожа ситуація - у прем'єрки Юлії #Свириденко. З 2021 року вона орендує апартаменти на 120 кв.м у ЖК «Busov Hill» на Печерську. Власницею квартири є пенсіонерка з Чернігова, яка придбала житло за кілька тижнів до підписання договору оренди. До цього Свириденко мешкала в однокімнатній квартирі у Святошинському районі Києва.
На фоні розкішних резиденцій деяких нардепів, урядовці справді виглядають скромніше. Проте це лише на перший погляд - історії з орендою елітних квартир за сумнівними схемами та на межі зарплатних можливостей викликають питання про прозорість і джерела доходів чиновників. Усе частіше розкіш приховується за формулюванням «оренда» або «безоплатне користування».
як фантастично! як феєрично!
брехати мародерити та нагороджати, оце гундосе зе!падло, дуже ********....