Украинские пилоты совершили уже 28 тысяч боевых вылетов, - Зеленский вручил награды военным Воздушных сил. ВИДЕО

Украинские пилоты совершили уже 28 тысяч боевых вылетов - на огневое поражение, авиационное прикрытие или разведку.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается 3 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил наградами воинов Воздушных сил.

"Вместе вы показали миру реальное мастерство наших Воздушных сил, вместе доказали: наши люди точно готовы к любым вызовам, и нужны только средства, только оружие. За рекордное время наши воины в совершенстве овладели Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и другие средства ПВО. А в небе наши асы пилотируют F-16 и Mirage. Спасибо за это всем вам - всем, кто на страже украинского неба", - заявил Зеленский.

Он отметил, что пилоты ВСУ совершили уже 28 тысяч боевых вылетов - на огневое поражение, авиационное прикрытие или разведку.

"Спасибо каждому и каждой, кто с первых минут полномасштабной войны сохранил нашу боевую авиацию и всегда - даже при чрезвычайно сложных обстоятельствах - выполнял и выполняет боевые задачи", - добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что украинцы не дали россиянам воцариться в нашем небе.

"Это действительно большой украинский результат: украинцы не дали россиянам воцариться в нашем небе. Наши Воздушные силы - одно из очевидных доказательств того, что украинцы свое государство не отдадут. Гордимся вами и всеми вашими результатами - всех воинов Воздушных сил, всех, кто помогает", - заявил президент.

Напомним, что сегодня 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.