Українські пілоти здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів, - Зеленський вручив нагороди військовим Повітряних сил. ВIДЕО
Українські пілоти здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів – на вогневе ураження, авіаційне прикриття або розвідку.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в День Повітряних сил Збройних Сил України, який відзначається 3 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави відзначив нагородами воїнів Повітряних сил.
"Разом ви показали світу реальну майстерність наших Повітряних сил, разом довели: наші люди точно готові до будь-яких викликів, і потрібні тільки засоби, тільки зброя. За рекордний час наші воїни досконало опанували Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T та інші засоби ППО. А в небі наші аси пілотують F-16 та Mirage. Дякую за це всім вам – усім, хто на варті українського неба", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що пілоти ЗСУ здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів – на вогневе ураження, авіаційне прикриття або розвідку.
"Дякую кожному й кожній, хто від перших хвилин повномасштабної війни зберіг нашу бойову авіацію та завжди – навіть за надзвичайно складних обставин – виконував і виконує бойові завдання", - додав очільник держави.
Також Зеленський наголосив, що українці не дали росіянам запанувати в нашому небі.
"Це дійсно великий український результат: українці не дали росіянам запанувати в нашому небі. Наші Повітряні сили – один з очевидних доказів того, що українці свою державу не віддадуть. Пишаємося вами та всіма вашими результатами – усіх воїнів Повітряних сил, усіх, хто допомагає", - заявив президент.
Нагадаємо, що сьогодні 3 серпня 2025 року, відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України.
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Виявилось, що корупціонер Гайдай - кум Єрмака, перед вторгненням на посаді голови Луганської ОВА розставив всюди ригів, а 24 лютого просто втік, покидавши людей і техніку. При цьому Зечмо його орденом нагородив - 1 в 1 історія з мером Бучі
https://youtu.be/gn7WQT8jkH4?si=JaJzAFHOw5SXXsKS
Особливо тішить орден Богдана Хмельницького в минулому році. "За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників". Ну, внесок вже зрозумілий. Може тепер Vолодимир Олександрович Z йому Героя України дасть?
Думає, що без нього розсосеться, РНБОУ та правоохоронці, якось там, замилять усе щодо московської агентури з ригоАНАЛІВ!?!
До речі, воїн ти коли повернешся із австрії захищати Україну?
Квартира у «пенсіонерки», оренда за 70% зарплати і родинні маєтки: де живуть українські міністри
Попри посади у Кабміні, більшість міністрів живуть відносно скромно - принаймні, у порівнянні з народними депутатами.
🔹Найбільший будинок серед чинних урядовців належить дружині віцепрем'єра Олексія #Кулеба - маєток на 376 кв.м у Крюківщині, який з'явився ще у 2005 році. У розпорядженні родини також апартаменти в Яремче та квартира в ЖК «Шевченківський», надана у безоплатне користування.
🔹Друга за площею - нерухомість міністра юстиції Германа #Галущенко. Він володіє будинком на майже 320 кв.м у Великій Солтанівці з власним басейном.
🔹По 215 кв.м - у будинках міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра спорту Матвія Бідного. А от найменша нерухомість - у Михайла Федорова, віцепрем'єра з цифрової трансформації: це квартира на 74,8 кв.м у ЖК «Комфорт Таун».
🔹У центрі уваги - міністерка енергетики Світлана #Гринчук. Вона орендує трикімнатну квартиру в елітному клубному будинку «Гоголівська, 47», а також паркомісце. За ринковими цінами, це обходиться в понад 70 тис. грн щомісяця - тобто близько 70% її зарплати. До цього міністерка мешкала у квартирі колишнього чоловіка, тож джерела фінансування нової оренди викликають запитання.
🔹Схожа ситуація - у прем'єрки Юлії #Свириденко. З 2021 року вона орендує апартаменти на 120 кв.м у ЖК «Busov Hill» на Печерську. Власницею квартири є пенсіонерка з Чернігова, яка придбала житло за кілька тижнів до підписання договору оренди. До цього Свириденко мешкала в однокімнатній квартирі у Святошинському районі Києва.
На фоні розкішних резиденцій деяких нардепів, урядовці справді виглядають скромніше. Проте це лише на перший погляд - історії з орендою елітних квартир за сумнівними схемами та на межі зарплатних можливостей викликають питання про прозорість і джерела доходів чиновників. Усе частіше розкіш приховується за формулюванням «оренда» або «безоплатне користування».
як фантастично! як феєрично!
брехати мародерити та нагороджати, оце гундосе зе!падло, дуже ********....