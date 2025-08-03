Українські пілоти здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів, - Зеленський вручив нагороди військовим Повітряних сил. ВIДЕО

Українські пілоти здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів – на вогневе ураження, авіаційне прикриття або розвідку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в День Повітряних сил Збройних Сил України, який відзначається 3 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави відзначив нагородами воїнів Повітряних сил.

"Разом ви показали світу реальну майстерність наших Повітряних сил, разом довели: наші люди точно готові до будь-яких викликів, і потрібні тільки засоби, тільки зброя. За рекордний час наші воїни досконало опанували Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T та інші засоби ППО. А в небі наші аси пілотують F-16 та Mirage. Дякую за це всім вам – усім, хто на варті українського неба", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що пілоти ЗСУ здійснили вже 28 тисяч бойових вильотів – на вогневе ураження, авіаційне прикриття або розвідку.

"Дякую кожному й кожній, хто від перших хвилин повномасштабної війни зберіг нашу бойову авіацію та завжди – навіть за надзвичайно складних обставин – виконував і виконує бойові завдання", - додав очільник держави.

Також Зеленський наголосив, що українці не дали росіянам запанувати в нашому небі.

"Це дійсно великий український результат: українці не дали росіянам запанувати в нашому небі. Наші Повітряні сили – один з очевидних доказів того, що українці свою державу не віддадуть. Пишаємося вами та всіма вашими результатами – усіх воїнів Повітряних сил, усіх, хто допомагає", - заявив президент.

Нагадаємо, що сьогодні 3 серпня 2025 року, відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України.