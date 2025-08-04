Россия охотится на гражданских. Рассчитываем на сильные решения США и Европы о вторичных санкциях на энергоносители и банковский сектор Москвы, - Зеленский. ВИДЕО

Россия охотится на гражданских людей в Украине вдоль всей линии фронта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Убийства людей. Убийства детей. Намеренные удары FPV по спасателям и медикам, которые приезжают на помощь после атак, - все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны. Российская армия просто убивает все живое", - отметил он.

По мнению главы государства, мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей.

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"Мы рассчитываем на сильные решения США, Европы и мира по вторичным санкциям на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор Москвы. Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день проволочек приводит к потере наших людей", - резюмирует Зеленский.