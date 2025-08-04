РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11568 посетителей онлайн
Новости Видео Санкции против России
612 20

Россия охотится на гражданских. Рассчитываем на сильные решения США и Европы о вторичных санкциях на энергоносители и банковский сектор Москвы, - Зеленский. ВИДЕО

Россия охотится на гражданских людей в Украине вдоль всей линии фронта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Убийства людей. Убийства детей. Намеренные удары FPV по спасателям и медикам, которые приезжают на помощь после атак, - все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны. Российская армия просто убивает все живое", - отметил он.

По мнению главы государства, мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей.

Также смотрите: Очень важно, что сейчас на Россию начала давить перспектива новых санкций, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы рассчитываем на сильные решения США, Европы и мира по вторичным санкциям на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор Москвы. Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день проволочек приводит к потере наших людей", - резюмирует Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21425) обстрел (28869) санкции (11728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
"Розраховуємо"?Тобто ти не вінаватий?
показать весь комментарий
04.08.2025 09:44 Ответить
+5
А ты к себе в кабинет заведи еще пару сынков гэрэушников и адвокатов портнова,может станет спокойнее.
показать весь комментарий
04.08.2025 09:50 Ответить
+5
Всі провали на фронті і невинні жертви і на твоїй совісті ,ти Верховний головнокомандувач за все відповідаєш.
показать весь комментарий
04.08.2025 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Розраховуємо"?Тобто ти не вінаватий?
показать весь комментарий
04.08.2025 09:44 Ответить
Цікаво чи бувають розкаявшієся агенти ФСБ....
Зглупіл, про''''балі , навчився!
Ой вибачте! Я ж нє знал
показать весь комментарий
04.08.2025 09:45 Ответить
у пуйла агонія ось він і відривається на цивільних , Трамп же казав шо втрати у русні в 14 разів більше чим в нас
показать весь комментарий
04.08.2025 09:45 Ответить
пацюк загнаний в куток
показать весь комментарий
04.08.2025 09:47 Ответить
Який же у нас потужний і незламний лідор! Найвеличніший! А як заговорить - кінжали падають і складаються штабелями! Хай їрмак буде ним задоволений, амінь
показать весь комментарий
04.08.2025 09:46 Ответить
А ты к себе в кабинет заведи еще пару сынков гэрэушников и адвокатов портнова,может станет спокойнее.
показать весь комментарий
04.08.2025 09:50 Ответить
піаніст вже всьо ,рейтинг 0
показать весь комментарий
04.08.2025 09:53 Ответить
Всі провали на фронті і невинні жертви і на твоїй совісті ,ти Верховний головнокомандувач за все відповідаєш.
показать весь комментарий
04.08.2025 09:53 Ответить
Якщо ми будемо розраховувати на "сильні рішення Європи, США та світу" то нас винищать раніше ніж вони роздупляться. Потрібно знищувати вже не тільки військових, а й чиновників та державних службовців **********. Якщо і це не допоможе то, а що лишається?, далі всі підряд. Дзеркально. Те що роблять кацапи називається геноцид, а світ, схоже, намагається цим не перейматися. Як простудою - за декілька днів сама пройде. Але це не простуда! Це початок епідемії імперського реваншизму, яка врешті дістане навіть на Гаваях...
показать весь комментарий
04.08.2025 09:54 Ответить
таке враження, що зеля не розуміє, що натворив він з єрмаком і своєю шоблою. Якби нічого не сталось, все норм, весь народ-лохи, а він геній. ****.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:03 Ответить
розуміють вони вже чи ні то не важливо - важливо чи розуміють ті хто їх вибрали в 2019-у що вони цим натворили!
показать весь комментарий
04.08.2025 10:15 Ответить
А де зе!?? Таке враження, що вже звалив..тривоги задовбали вже зранку..
показать весь комментарий
04.08.2025 10:06 Ответить
віткофф зібрався до кремля, плєшивому ультимативно смоктати.
то ж, тиждень буде безсонний.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:26 Ответить
Угу..я вже зраділа що ліки від головного болю й снодійні є..тепер молитись - якщо прилетить, щоб відразу, а не помирати під завалом..
показать весь комментарий
04.08.2025 10:36 Ответить
Та иди уже.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:11 Ответить
Мені подобається в нашому Зелідорі стійкість, незламна риторика та вироблені ним довгі Нептуни. ну і короткі теж. А ще наші нові балістичні ракети. дрони - перехоплювачі які виробляє його підприємство - квартал95. І без грошей передає ЗСУ. Хочуть Порошенка обскакати. Молодці.
На підході ф-35. Ф-16 вже досить.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:14 Ответить
У Вас незламний сарказм) як завжди..
показать весь комментарий
04.08.2025 10:37 Ответить
Люблю фантастику.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:39 Ответить
Ну між тривогами й прильотами можна й пофантазувати..бо можна й головою поїхати без краплі позитиву, або фантазій 🐿😊
показать весь комментарий
04.08.2025 10:47 Ответить
 
 