Россия охотится на гражданских. Рассчитываем на сильные решения США и Европы о вторичных санкциях на энергоносители и банковский сектор Москвы, - Зеленский. ВИДЕО
Россия охотится на гражданских людей в Украине вдоль всей линии фронта.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Убийства людей. Убийства детей. Намеренные удары FPV по спасателям и медикам, которые приезжают на помощь после атак, - все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны. Российская армия просто убивает все живое", - отметил он.
По мнению главы государства, мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей.
"Мы рассчитываем на сильные решения США, Европы и мира по вторичным санкциям на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор Москвы. Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день проволочек приводит к потере наших людей", - резюмирует Зеленский.
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Зглупіл, про''''балі , навчився!
Ой вибачте! Я ж нє знал
то ж, тиждень буде безсонний.
На підході ф-35. Ф-16 вже досить.