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Новости Видео Санкции против России
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Очень важно, что сейчас на Россию начала давить перспектива новых санкций, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил, что очень важно, что сейчас на Россию начала давить перспектива новых санкций.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня завершились поисковые работы на месте российского удара по Киеву - обычный жилой дом, прямое попадание. Двадцать восемь человек убила ракета, в целом по городу 31 погибший от того удара, и среди них пять детей. Дети - 2007 года рождения, 2011-й, 14-й, 18-й, даже 22-й год рождения. Мои соболезнования родным и близким. Это был один из самых жестоких российских ударов по Киеву. Сто пятьдесят девять человек пострадали. Обычные дома, предприятия, даже одна из киевских мечетей. Никакого военного смысла", - сказал президент.

Зеленский отметил, что многие в мире сейчас поддержали Украину, многие осудили российский террор, их удары и отказ РФ завершать войну.

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"Давно есть предложения прекращения огня - украинские предложения, американские предложения, многие в мире об этом говорили россиянам. Каждый раз оттуда только попытки выиграть еще время для войны, еще время для террора", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций.

"Иначе Россия не работает, и очень важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций, санкций сильных - и не только против самого государства-агрессора. Все российские финансы, каждая схема, которая наполняет российский бюджет, должна быть мишенью для мира", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21409) санкции (11723)


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Топ комментарии
+4
2060-й рік: "Очікуємо остаточний руйнівний 85-й пакет санкцій від ЄС та США. Вірю, що на цей раз росія відчує війну на собі."
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01.08.2025 20:54 Ответить
+3
Це він, про отих осіб, міндіча, шурму, чернишова, шиферів, та купу служок з ВРУ, що вони тиснуть, «ПОТУЖНО» на прутіна??
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01.08.2025 20:47 Ответить
+1
Дуже важливо, що народ вийшов на мітинги , щоб натиснути на вас , зелених шулєров

А путену все по барабану, не лякають його якісь слабенькі санкції
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01.08.2025 20:47 Ответить
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Це він, про отих осіб, міндіча, шурму, чернишова, шиферів, та купу служок з ВРУ, що вони тиснуть, «ПОТУЖНО» на прутіна??
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01.08.2025 20:47 Ответить
Дуже важливо, що народ вийшов на мітинги , щоб натиснути на вас , зелених шулєров

А путену все по барабану, не лякають його якісь слабенькі санкції
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01.08.2025 20:47 Ответить
Пора зрозумити, що РФ це за фактом це, - КНДР-2. Чекаемо на голодомор та канiбализм.
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01.08.2025 20:51 Ответить
Перспектива давить на рашку і в"яже по руках і ногах і це тільки наміри - Зеля
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01.08.2025 20:53 Ответить
2060-й рік: "Очікуємо остаточний руйнівний 85-й пакет санкцій від ЄС та США. Вірю, що на цей раз росія відчує війну на собі."
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01.08.2025 20:54 Ответить
Це не санкцii, а пекло!!!!
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01.08.2025 20:56 Ответить
Ага, оце Пекло.
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01.08.2025 21:00 Ответить
уже били ими )
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01.08.2025 21:06 Ответить
По ЖПС воно долетить не далi Сумськоi областi.
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01.08.2025 21:08 Ответить
і Де Воно Ось Це???
Мабудь тільки на фото.
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01.08.2025 21:10 Ответить
Не розумнішає курва(Не погроза,а лиш жорсткі дії : тарифи,ембарго,заборона всім москалям в ЄС та Штати літати,по бункеру чи коло нього раз жахнути...
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01.08.2025 21:12 Ответить
Про яки санкції Зелуп розповідає , якщо вже пів року Україна не спалює кацапськи НПЗ?
Хто кращий друг путіна в Україні? Раніше був медведчук, якого Зелуп відпустив в родную гавань
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01.08.2025 21:15 Ответить
Геть ішака!
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01.08.2025 21:20 Ответить
 
 