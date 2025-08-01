Очень важно, что сейчас на Россию начала давить перспектива новых санкций, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский отметил, что очень важно, что сейчас на Россию начала давить перспектива новых санкций.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня завершились поисковые работы на месте российского удара по Киеву - обычный жилой дом, прямое попадание. Двадцать восемь человек убила ракета, в целом по городу 31 погибший от того удара, и среди них пять детей. Дети - 2007 года рождения, 2011-й, 14-й, 18-й, даже 22-й год рождения. Мои соболезнования родным и близким. Это был один из самых жестоких российских ударов по Киеву. Сто пятьдесят девять человек пострадали. Обычные дома, предприятия, даже одна из киевских мечетей. Никакого военного смысла", - сказал президент.

Зеленский отметил, что многие в мире сейчас поддержали Украину, многие осудили российский террор, их удары и отказ РФ завершать войну.

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"Давно есть предложения прекращения огня - украинские предложения, американские предложения, многие в мире об этом говорили россиянам. Каждый раз оттуда только попытки выиграть еще время для войны, еще время для террора", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций.

"Иначе Россия не работает, и очень важно, что начала сейчас давить на Россию перспектива новых санкций, санкций сильных - и не только против самого государства-агрессора. Все российские финансы, каждая схема, которая наполняет российский бюджет, должна быть мишенью для мира", - сказал Зеленский.

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