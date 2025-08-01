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Новини Відео Санкції проти Росії
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Дуже важливо, що зараз на Росію почала тиснути перспектива нових санкцій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зазначив, що дуже важливо, що зараз на Росію почала тиснути перспектива нових санкцій.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву – звичайний житловий будинок, пряме влучання. Двадцять вісім людей убила ракета, загалом по місту 31 загиблий від того удару, і серед них п’ять дітей. Діти – 2007 рік народження, 2011-й, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік народження. Мої співчуття рідним та близьким. Це був один із найбільш жорстоких російських ударів по Києву. Сто п’ятдесят дев’ять людей постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари та відмову РФ завершувати війну.

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"Давно є пропозиції припинення вогню – українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто в світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, іще час для терору", - сказав очільник держави.

Президент наголосив, що важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій.

"Інакше Росія не працює, і дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, санкцій сильних – і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24936) санкції (12497)


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Топ коментарі
+5
2060-й рік: "Очікуємо остаточний руйнівний 85-й пакет санкцій від ЄС та США. Вірю, що на цей раз росія відчує війну на собі."
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01.08.2025 20:54 Відповісти
+4
Це він, про отих осіб, міндіча, шурму, чернишова, шиферів, та купу служок з ВРУ, що вони тиснуть, «ПОТУЖНО» на прутіна??
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01.08.2025 20:47 Відповісти
+2
Дуже важливо, що народ вийшов на мітинги , щоб натиснути на вас , зелених шулєров

А путену все по барабану, не лякають його якісь слабенькі санкції
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01.08.2025 20:47 Відповісти
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Це він, про отих осіб, міндіча, шурму, чернишова, шиферів, та купу служок з ВРУ, що вони тиснуть, «ПОТУЖНО» на прутіна??
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01.08.2025 20:47 Відповісти
Дуже важливо, що народ вийшов на мітинги , щоб натиснути на вас , зелених шулєров

А путену все по барабану, не лякають його якісь слабенькі санкції
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01.08.2025 20:47 Відповісти
Пора зрозумити, що РФ це за фактом це, - КНДР-2. Чекаемо на голодомор та канiбализм.
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01.08.2025 20:51 Відповісти
Перспектива давить на рашку і в"яже по руках і ногах і це тільки наміри - Зеля
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01.08.2025 20:53 Відповісти
2060-й рік: "Очікуємо остаточний руйнівний 85-й пакет санкцій від ЄС та США. Вірю, що на цей раз росія відчує війну на собі."
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01.08.2025 20:54 Відповісти
Це не санкцii, а пекло!!!!
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01.08.2025 20:56 Відповісти
Ага, оце Пекло.
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01.08.2025 21:00 Відповісти
уже били ими )
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01.08.2025 21:06 Відповісти
По ЖПС воно долетить не далi Сумськоi областi.
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01.08.2025 21:08 Відповісти
і Де Воно Ось Це???
Мабудь тільки на фото.
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01.08.2025 21:10 Відповісти
Не розумнішає курва(Не погроза,а лиш жорсткі дії : тарифи,ембарго,заборона всім москалям в ЄС та Штати літати,по бункеру чи коло нього раз жахнути...
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01.08.2025 21:12 Відповісти
Про яки санкції Зелуп розповідає , якщо вже пів року Україна не спалює кацапськи НПЗ?
Хто кращий друг путіна в Україні? Раніше був медведчук, якого Зелуп відпустив в родную гавань
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01.08.2025 21:15 Відповісти
А ти не помітив, що вже півроку маєш стабільне,цілодобове електропостачання ?
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01.08.2025 21:26 Відповісти
Так я і до цього тридцять років мав стабільне електрпостачання і не слухав сирени.Так що дякувати нігого не забов'яза за те, що залишили Україну бех армії і без тридцяти відсотків території - руїну.
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01.08.2025 21:34 Відповісти
Ну так і до цього 33 роки Україна не палила російські НПЗ. Починай "дякувати" з 1991, коли замість українця -патріота знову вибрали владу комуністів тільки вже одітих у вишиванки.
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01.08.2025 22:00 Відповісти
Геть ішака!
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01.08.2025 21:20 Відповісти
Русня это люди привыкшие зить на подножном корму. Они во вторую мировую даже корой берез питались как зайцы. Их не санкциями надо давить, а уничтожать живую силу вовсю. Чтобы сокращались таким темпом, чтобы вся русня офигела.
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01.08.2025 21:33 Відповісти
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01.08.2025 21:34 Відповісти
Любить він чужими руками керувати - у самого нема звитяги
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01.08.2025 21:34 Відповісти
Так,це почали тиснути санкції введені тобою проти московських компаній і фізичних осіб.Ще скажи чи буде помста за загибель киян,та і не тільки їх.Всі міста України чекають що ти коли небудь застосуєш те чим ти хорохорився,знімаючи свій відосик.
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01.08.2025 21:35 Відповісти
""зелений" "парить фасолю" українському народові і несе повну куйню.яка немає ніякого значеняя ані до оборони українців.ані до покращення їхнього життя з 2019 року.За набором "словесного поносу".приховуюються відверто антиукраїнські дії
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01.08.2025 21:59 Відповісти
Дуже добре, що відмороженим зеленим чмоням ЄС пригрозив фінансово за корупційний шабаш. Що на це відповіси, Віслюче? Чи рука Єрмака в твоїй сраці не дозволяє?
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01.08.2025 22:03 Відповісти
Стривай, паротягу, вгамуй грюк колісний, кондукторе натисни на гальма.
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01.08.2025 22:09 Відповісти
Ну це однозначно Найпотужніша заява ЗЕбіла на фоні всіх попередніх Потужних заяв!
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01.08.2025 22:22 Відповісти
малорос прогундосил
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01.08.2025 22:49 Відповісти
 
 