Дуже важливо, що зараз на Росію почала тиснути перспектива нових санкцій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зазначив, що дуже важливо, що зараз на Росію почала тиснути перспектива нових санкцій.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву – звичайний житловий будинок, пряме влучання. Двадцять вісім людей убила ракета, загалом по місту 31 загиблий від того удару, і серед них п’ять дітей. Діти – 2007 рік народження, 2011-й, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік народження. Мої співчуття рідним та близьким. Це був один із найбільш жорстоких російських ударів по Києву. Сто п’ятдесят дев’ять людей постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари та відмову РФ завершувати війну.

Читайте також: Економіка РФ "тріщить по швам" під тиском санкцій та низьких цін на нафту, – Bloomberg

"Давно є пропозиції припинення вогню – українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто в світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, іще час для терору", - сказав очільник держави.

Президент наголосив, що важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій.

"Інакше Росія не працює, і дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, санкцій сильних – і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу", - сказав Зеленський.

Читайте також: Настав час вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою, - Сибіга