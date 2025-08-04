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Новини Відео Санкції проти Росії
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Росія полює на цивільних. Розраховуємо на сильні рішення США та Європи щодо вторинних санкцій на енергоносії і банківський сектор Москви, - Зеленський. ВIДЕО

Росія полює на цивільних людей в Україні уздовж усієї лінії фронту.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, - усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони. Російська армія просто вбиває все живе", - зауважив він.

На переконання глави держави, світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей.

Також дивіться: Дуже важливо, що зараз на Росію почала тиснути перспектива нових санкцій, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор Москви. Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей", - резюмує Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24954) обстріл (30193) санкції (12500)


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Топ коментарі
+4
"Розраховуємо"?Тобто ти не вінаватий?
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04.08.2025 09:44 Відповісти
+2
Цікаво чи бувають розкаявшієся агенти ФСБ....
Зглупіл, про''''балі , навчився!
Ой вибачте! Я ж нє знал
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04.08.2025 09:45 Відповісти
+2
А ты к себе в кабинет заведи еще пару сынков гэрэушников и адвокатов портнова,может станет спокойнее.
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04.08.2025 09:50 Відповісти
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"Розраховуємо"?Тобто ти не вінаватий?
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04.08.2025 09:44 Відповісти
Цікаво чи бувають розкаявшієся агенти ФСБ....
Зглупіл, про''''балі , навчився!
Ой вибачте! Я ж нє знал
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04.08.2025 09:45 Відповісти
у пуйла агонія ось він і відривається на цивільних , Трамп же казав шо втрати у русні в 14 разів більше чим в нас
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04.08.2025 09:45 Відповісти
пацюк загнаний в куток
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04.08.2025 09:47 Відповісти
Який же у нас потужний і незламний лідор! Найвеличніший! А як заговорить - кінжали падають і складаються штабелями! Хай їрмак буде ним задоволений, амінь
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04.08.2025 09:46 Відповісти
А ты к себе в кабинет заведи еще пару сынков гэрэушников и адвокатов портнова,может станет спокойнее.
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04.08.2025 09:50 Відповісти
піаніст вже всьо ,рейтинг 0
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04.08.2025 09:53 Відповісти
Всі провали на фронті і невинні жертви і на твоїй совісті ,ти Верховний головнокомандувач за все відповідаєш.
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04.08.2025 09:53 Відповісти
Якщо ми будемо розраховувати на "сильні рішення Європи, США та світу" то нас винищать раніше ніж вони роздупляться. Потрібно знищувати вже не тільки військових, а й чиновників та державних службовців **********. Якщо і це не допоможе то, а що лишається?, далі всі підряд. Дзеркально. Те що роблять кацапи називається геноцид, а світ, схоже, намагається цим не перейматися. Як простудою - за декілька днів сама пройде. Але це не простуда! Це початок епідемії імперського реваншизму, яка врешті дістане навіть на Гаваях...
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04.08.2025 09:54 Відповісти
таке враження, що зеля не розуміє, що натворив він з єрмаком і своєю шоблою. Якби нічого не сталось, все норм, весь народ-лохи, а він геній. ****.
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04.08.2025 10:03 Відповісти
розуміють вони вже чи ні то не важливо - важливо чи розуміють ті хто їх вибрали в 2019-у що вони цим натворили!
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04.08.2025 10:15 Відповісти
А де зе!?? Таке враження, що вже звалив..тривоги задовбали вже зранку..
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04.08.2025 10:06 Відповісти
Та иди уже.
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04.08.2025 10:11 Відповісти
Мені подобається в нашому Зелідорі стійкість, незламна риторика та вироблені ним довгі Нептуни. ну і короткі теж. А ще наші нові балістичні ракети. дрони - перехоплювачі які виробляє його підприємство - квартал95. І без грошей передає ЗСУ. Хочуть Порошенка обскакати. Молодці.
На підході ф-35. Ф-16 вже досить.
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04.08.2025 10:14 Відповісти
 
 