Росія полює на цивільних. Розраховуємо на сильні рішення США та Європи щодо вторинних санкцій на енергоносії і банківський сектор Москви, - Зеленський. ВIДЕО

Росія полює на цивільних людей в Україні уздовж усієї лінії фронту.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, - усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони. Російська армія просто вбиває все живе", - зауважив він.

На переконання глави держави, світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей.

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"Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор Москви. Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей", - резюмує Зеленський.