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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант пытался сбить дрон, бросив в него автомат и рацию. ВИДЕО

Пилоты fpv бригады "Хищник" уничтожили российский наземный роботизированный комплекс и оккупанта-пехотинца на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант, заметил, что за ним гонится FPV. Бросил в него автомат. Затем - рацию. Не попал. Как результат: "прощай, Ваня". Параллельно по району работал Мавик, снимая, как россияне пытаются убежать от сбросов.

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Автор: 

Донецкая область (10394) Торецк (530) дроны (4387) Бахмутский район (570) война в Украине (5493)


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ну так, тільки треба брати штуки дві-три, більше брати не треба, бо все одно більше кинути не встигне. І антени поскручувати, бо заважають прицільно кидати.
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04.08.2025 19:04 Ответить
Ці послуги, для московитів, від Мирної України, їм оплатив ******- прутень!!
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04.08.2025 18:55 Ответить
гарна робота, дякую Хижакам..
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04.08.2025 19:02 Ответить
Кепсько чужім проти Хижаків!
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04.08.2025 19:50 Ответить
 
 