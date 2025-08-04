Оккупант пытался сбить дрон, бросив в него автомат и рацию. ВИДЕО

Пилоты fpv бригады "Хищник" уничтожили российский наземный роботизированный комплекс и оккупанта-пехотинца на Торецком направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупант, заметил, что за ним гонится FPV. Бросил в него автомат. Затем - рацию. Не попал. Как результат: "прощай, Ваня". Параллельно по району работал Мавик, снимая, как россияне пытаются убежать от сбросов.

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